Un ‘estenedor’ de poemes, plens de dibuixos i colors, van donar la benvinguda a Marc Granell a l’IES Cid Campeador de València. El poeta va ser rebut amb honors i molta estima a l’institut, gràcies a l’Espai de poesia IES Cid 3F, que va organitzar l’activitat.

Granell —amb nombrosos premis i diversos poemaris per a infants— va protagonitzar una estada «breu però molt emocionant», segons expliquen des del centre educatiu, que va preparar l’encontre amb molta il·lusió.Este recital es va celebrar el passat dimecres, 30 de novembre, baix el títol "Una abraçada a Marc Granell" i, per a l’ocasió, alumnat i professorat van preparar diferents activitats: una acció poètica visual; el recital de poesia; i una conversa entre l’escriptor i tot l’estudiantat de 2n de Batxillerat a la sala d’Usos Múltiples de l’IES.

A més, es va tractar d’una activitat interdisciplinària, més enllà de les matèries lingüístiques, doncs el professorat de Valencià juntament amb el de Tutoria, van dedicar temps a classe per a conéixer l’obra i figura de Marc Granell; el departament de Música va buscar les peces per acompanyar la lectura dels poemes i va muntar l’equip de so i els micròfons; i des de Plàstica van fer l’acció poètica visual al rebedor del centre. A més també hi havia una mostra dels llibres que es poden llegir al centre i a la biblioteca del barri.

Així doncs, a l’hora de l’esplai es va realitzar el recital, entre els arbres del pati i a la part exterior de la biblioteca. Alumnat, personal docent i no docent i antic professorat del centre no es van perdre l’activitat i, en finalitzar, els participants van mantindre un diàleg informal amb l’autor, a qui van entregar un obsequi i van agrair "de tot cor el seu ofici de poeta".

Després del pati va ser l’encontre amb els més majors del centre, que van intercalar la lectura de poemes amb la conversa amb Marc Granell (València, 1953) en "un bell matí, inoblidable", afirmen des de l’institut, agraïts per haver pogut "compartir la paraula escrita, compartir poesia, compartir el moment, compartir vida". "La poesia compartida és la gran abraçada que hem volgut transmetre a Marc Granell", diuen. "Una abraçada amb un senzill recital, des de les veus joves que fan present i son futur", afirma Carmela Alfaro, professora responsable del projecte poètic.

Compromís amb les lletres

L’Espai de Poesia "IES CID 3F" és un projecte de professorat i alumnat de l’institut de València, que respon a la inquietud de compartir la lectura, l’escolta i l’escriptura de poesia i així fomentar la participació creativa realitzant recitals a l’IES i també a l’Associació Veïnal i Cultural Tres Forques.

Des de la seua creació el desembre de 2019, han realitzat diversos recitals, per exemple sobre Gloria Fuertes, José Iniesta, Elicura Chiuailaf, Federico García Lorca, Antonio Machado, Pura Peris o Javier Soria. Enguany, a més, recorden i homenatgen Antoni Ferrer, poeta, gran humanista i estimat professor del centre, que va faltar el passat 2 de novembre.

I és que, el Cid té una gran tradició en relació amb el món de les lletres, doncs a les seues aules han ensenyat poetes com Vicente Gaos, Lluís Guarner, Lluís Roda, Josep Enric Grau o Mar Busquets; i també van ser alumnes Emili Olmos i Pasqual, José Iniesta o Alexandre Bataller, entre altres.

Actualment, a classe hi ha diversos premis Vicent Andrés Estellés de 2021 i 2022 —Humma Innavat, Laura Aznar, Blanca Olcina, Sofía Navarro i Julia Jiménez— i altres joves poetes com Rafaella, Matilde, Neus, Elsa, Roberto, Laura, Jessica i Emerio.

Des del centre donen les gràcies al poeta per haver-los visitat i ajudat "en el treball educatiu en un moment de tanta incertesa com el que estem vivint". "El nostre alumnat i nosaltres, professorat d’un institut entre tants, necessitem la poesia per a compartir millor la nostra vida i el nostre ofici docent. Gràcies per l’abraçada que rebem amb la lectura de la teua poesia", afirma Alfaro.

Tanmateix, conviden a totes les persones interessades el pròxim dilluns a les 18:00 hores al recital "Una abraçada a Marc Granell", que es celebrarà en l’Associació Veïnal i Cultural Tres Forques, on l’alumnat mostrarà tot el treball realitzat.