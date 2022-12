Un simulador de realitat virtual a classe

El CIPFP Ausiàs March de València juntament amb l'IES Cal·lípolis de Tarragona i altres entitats col·laboradores han posat en marxa un projecte basat en la innovació educativa a través de noves metodologies i tecnologies com són la simulació i la realitat virtual.

El projecte — un dels d'innovació seleccionats de tota Espanya per la Convocatòria Dualiza de CaixaBank Dualiza i FP Empresa— està dirigit al Grau Superior d'Imatge per al diagnòstic, uns estudis que necessiten "maquinària molt específica per a practicar i donar les classes perquè l'alumnat estiga preparat tant per a realitzar la seua formació en empreses del sector com per a entrar en el món laboral", afirmen des del centre valencià.

En concret, este projecte utilitzarà la realitat virtual per a simular una sala d'imatge per al diagnòstic, així l'alumnat podrà «manipular tots els aparells relacionats amb esta especialitat, dins d'un món immersiu virtual» i abans d’estar amb pacients reals.

Durant el acte de presentació es van exposar les motivacions i objectius del projecte i es va dur a terme una demostració del simulador desenvolupat al final de la qual tant professorat com alumnat del cicle d'Imatge per al Diagnòstic van poder provar-lo.

Així, el projecte tindrà un impacte principal en l'alumnat dels dos centres educatius, però també pretén abastar altres centres de formació professional que estiguen interessats en utilitzar esta metodologia.

Entorn d’aprenentatge

Expacia, la start-up amb seu a Reus i peça fonamental del projecte, ha dut a terme el modelatge i maquetat de les sales de diagnòstic virtuals i, a partir del disseny de l'espai, s'ha introduït codi informàtic per a convertir l’entorn virtual en un aprenentatge immersiu a través de l'experiència de l'alumnat, que gràcies a estes noves tecnologies poden involucrar-se de manera activa en el seu procés d'aprenentatge.

El projecte —"Innovació en Imatge per al Diagnòstic: Realitat virtual i simulació"—, es va presentar a finals de novembre passat, en un acte en el CIPFP Ausiàs March, on es va comprobar de primera mà el funcionament del simulador de realitat virtual.

En l’acte van participar els equips directius del CIPFP Ausiàs March i l'IES Cal·lípolis de Tarragona, que lidera el projecte; els CEO de Expacia, empresa que ha desenvolupat el simulador; Carmen Navarro, subdirectora general d'Investigació i Cultura Digital del Consell; Ricard Guillem, responsable de Dualiza en la C.Valenciana; i Mariano Monzó, representante de FPEmpresa.

També col·laboren en el projecte la Xarxa Santa Tecla, l’Institut d’Imatge per al Diagnòstic, l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat Rovira i Virgili; i el Centre d’Innovació i Investigació.