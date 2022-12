Tallers i activitats en el "Nadal sota la mar" de l’Oceanogràfic

L’Oceanogràfic de València ha preparat per a estes festes nadalenques el seu habitual programa especial, "Nadal sota la mar", pensat sobretot per al públic infantil, amb activitats lúdiques i educativa des del pròxim 27 de desembre fins al 4 de gener.

Es tracta d’un programa organitzat amb un gran esforç i la il·lusió de contribuir a l’oferta lúdica de les pròximes festes nadalenques a la ciutat de València, expliquen des de l’aquari. Per això, l’Oceanogràfic ha preparat un total de sis tallers repartits en espais diferents de les instal·lacions, amb els quals es pretén afegir a la visita un nou element de diversió, però sempre amb un objectiu divulgador i concienciador centrat, enguany, en la protecció de les tortugues marines, terrestres i d’aiguamoll. Són sis tallers per a divertir-se, aprendre i conscienciar-se. Per això, el departament d’Educació ha dissenyat sis àrees de treball amb diferents temes centrals, però sempre relacionats amb el món marí i el medi ambient: "Endevina com salvar a Marina", "Pinta el teu desig", "Deixa la teua petjada", ioga marí, contacontes i pintacarees.

Reciclatge i postals

Així, el públic infantil que visite el major aquari d’Europa durant els dies de Nadal podrà muntar el seu propi comecocos de paper per a saber com poder ajudar les tortugues marines; pintar una postal nadalenca al mateix temps que descobrixen les curiositats de les tortugues d’aigua dolça; deixar la seua petjada pintada sobre una bossa de roba reutilitzable; o transformar-se en un animal marí amb el taller del pintacares.

Com a novetat, enguany s’ha incorporat el ioga marí, en una sessió relaxant i divertida des de les graderies del delfinari moments abans de la presentació educativa de la família de dofins de l’Oceanogràfic. Les activitats es desenvoluparan cada dia entre les 11:00 i les 14:00 hores, excepte l’1 de gener. La informació dels tallers està ja disponible en la web del Oceanogràfic i no es requerix una reserva prèvia per a poder participar.

Música i jocs interactius

Per a enriquir l’autèntic festival, que constituïx "El Nadal sota la mar", el plat fort el protagonitzaran els dofins de l’Oceanogràfic, amb una exhibició educativa i alineada amb els objectius de l’aquari per a mostrar la bellesa d’estos animals i la seua aportació a la ciència.

A més, al llarg d’esta activitat es podran veure en la pantalla gran del delfinari vídeos d’alguns dels protagonistes que han integrat els diferents tallers infantils. Durant les festes nadalenques l’Oceanogràfic també ha organitzat la seua activitat "Dormir amb taurons".