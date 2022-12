Les Trobades de 2023 recorden el compromís per l’ecologisme de Carme Miquel

Escola Valenciana ja té lema per a les Trobades d’Escoles en Valencià de 2023. Serà «Recuperem el verd» i recordarà la figura de la mestra Carme Miquel i Diego —que va faltar en 2019—, sobretot, del seu compromís amb el mediambient i l’ecologisme.

Segons la presidenta d’Escola Valenciana, les trobades de la pròxima primavera seran una crida a l’acció i un cant a l’esperança en la recuperació de la consciència ecologista mitjançant l’educació. «Volem donar a conéixer Carme Miquel i Diego en les seues vessants com a mestra, escriptora, ecofeminista i activista per la llengua i el país», afirma. Segons Alexandra Usó, «continuar la seua tasca, hui referent, sostenir i llegar el seu compromís, ara nostre, és una responsabilitat que assumim amb orgull i alegria».

Així, Carme Miquel és la protagonista del cartell de 2023, que va ser presentat a la XIX Nit d’Escola Valenciana, celebrada a Altea el passat 26 de novembre. L’autor del disseny —en què es veu a Carme Miquel envoltada de referències a la natura— és l’il·lustrador i dissenyador gràfic Paco Giménez, Premi Nacional d’Il·lustració 2019, i té la metàfora de l’empelt com a símbol d’esperança.

«Com l’arbre nou que resultarà de la unió del teixit insertit en el vell, això és el que ens agradaria poder empeltar en la gent jove, la nostra estima per la terra, la llengua i la cultura que ens és pròpia i que ens fa diferents», afirma la presidenta d’Escola Valenciana.

Seus en cada comarca

A més del cartell, ja es coneix també el calendari de les Trobades de 2023, que portaran els tallers dels centres educatius i entitats per tot arreu. Començaran amb la de Secundària de Xirivella (Horta Sud), el 14 de març. Hi continuaran a l’Almàssera (l’Horta Nord), Secundària i Primària, el 24 i 26 de març respectivament; mentre que Benissa (la Marina Alta) i Elx, (el Baix Vinalopó i Baix Segura), les acolliran el 26 de març.

A la Jana, Canet lo Roig i Cervera (el Maestrat) i Ontinyent (la Vall d’Albaida), seran l’1 d’abril; a València, en la plaça de la Reina, el 2 d’abril; i a la Pobla de Vallbona (el Camp de Túria), el 21 d’abril; mentre que a Finestrat (la Marina Baixa) i Ròtova (la Safor - Valldigna) les celebraran el 22 d’abril. Un dia després, el 23 d’abril, seran les Trobades de la Vall d’Uixó (la Plana Baixa), Albalat de la Ribera (la Ribera) i Novelda (les Valls del Vinalopó).

Ja a final de mes, Xixona i Sant Joan d’Alacant (l’Alacantí) les organitzaran el 28 i 30 d’abril respectivament; i les últimes Trobades de 2023 acabaran a Alcoi (l’Alcoià i el Comtat), l’Eliana (Camp de Túria), Canals (la Costera); la d’Infantil de Xirivella, el 6 de maig; i a Benifairó de les Valls (el Camp de Morvedre) el 7 de maig.

En 2022, estes festes per la llengua van aplegar a 130.000 persones en total aproximadament, entre les diferents Trobades realitzades per les comarques valencianes.

La mestra Carme Miquel, que va faltar en 2019, apareix en el cartell, amb el lema «Recuperem el verd» i simbolitzant un empelt que crea vida.