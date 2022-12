Lourdes Toledo guanya el Premi Llegir 2022

L’article «Tot allò que ens diuen els llibres», de l’escriptora i periodista Lourdes Toledo Lorente, ha sigut el text guanyador del Premi Llegir 2022, dotat amb 500 euros per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, entitat impulsora del certamen.

Lourdes Toledo (València, 1970) va estudiar Ciències de la Informació i Magisteri de llengua anglesa. Actualment, compagina el periodisme i l’escriptura. En 2018, va guanyar el Premi d'Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta amb Amèrica endins.

«Tot allò que ens diuen els llibres» parla del que implica, a nivell emocional, ordenar una biblioteca –«endreçar els llibres és reviure el passat i anticipar o somiar el futur»– i cita alguns fragments de l’obra Com ordenar una biblioteca de Roberto Calasso –«La màgia de trobar-te entre les mans un llibre que fins fa un moment no sabies que necessitaves».

El jurat –format per Jovi Lozano-Seser, Susanna Lliberós, Elisa Lluch i Amparo Pons– ha acordat per majoria destacar com a segon premi (dotat amb 300 euros) l’article «El pa i la flor», d’Àngela Baldó Llinares, coordinadora del club de lectura «Tastallibres» de Sella. En el text, l’autora conta com a sa mare se li va negar el plaer de la lectura i com aquesta, a pesar dels entrebancs, li va transmetre l’amor per les lletres a la seua filla.

El tercer premi (dotat amb 200 euros) ha sigut per a «El biaix del supervivent», de Joan Portell Rifà, doctor en Didàctica de la Llengua i la Literatura. L’article fa referència a la importància d’aplicar el biaix del supervivent –mètode creat per Abraham Wald durant la Segona Guerra Mundial– a l’hora de dissenyar polítiques de promoció lectora.

A aquesta edició del Premi Llegir, que enguany compleix onze anys, s’han presentat més de 50 articles. Una xifra que confirma que es tracta d’un guardó consolidat i de prestigi al qual es presenten reconeguts professionals de l’escriptura, docents i persones del món cultural del País Valencià i Catalunya, principalment.