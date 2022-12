Premi a un hort escolar que creix amb peixos

El Col·legi San Juan Bosco de València ha sigut reconegut amb un segell eTwinning pel seu projecte Technofarmers in cities, que va portar a l’escola peixos i plantes, en un atípic hort escolar que va deixar a l’alumnat bocabadat.

El docent encarregat del projecte és Ricard Soler, professor de Biologia a 1r d’ESO, va impulsar un hort escolar al centre basat en l’aquaponia, un sistema de circuit tancat en el qual conviuen peixos, plantes i bacteris, i on uns depenen dels altres per a sobreviure, expliquen des del centre. En concret, combina l’aqüicultura) i la hidroponia.

Ricard Soler apunta que la idea li va sorgir per la seua formació inicial i experiència anterior, ja que és enginyer agrícola i va treballar en una piscifactoria, a més de ser amant dels peixos «des de sempre». «Quan vaig arribar a l’escola em van encarregar l’organització de l’hort escolar i quan ja estava en marxa vaig pensar en com podia fer coses innovadores… i vaig portar els peixos», explica.

Així, el projecte —ara reconegut— va estar en marxa des de 2015 fins poc després de l’inici de la pandèmia, i l’escola cultivava plantes d’horta —encisams, remolatxa, tomaques, bledes...— gràcies a «l’ajuda» dels peixos. Després, als aliments van tastar-se al menjador.

Es tracta d’un sistema de cultiu atípic —sense terra— i molt desconegut per a la majoria de la població, que va deixar bocabadat a l’alumnat. «S’aprofiten els residus dels peixos i les restes del menjar, que recirculen a través del material filtrant i arriba a les plantes, que estan en una planxa de suro compacte i floten, sense estar arrelades al sol», apunta.

«Els va generar sorpresa vore que hi ha plantes sense sòl, perquè contradiu tot el que els han explicat sempre, i que tampoc cal alimentar-les», explica Soler. A més, el docent destaca el poder pedagògic d’este projecte, doncs és «una forma molt bonica de vore com funcionen els ecosistemes i com tot se recicla a la natura».

Entusiasmar a la classe

Per tot, recentment Ricard Soler ha rebut un segell europeu de qualitat eTwinning, un reconeixement a la innovació educativa i a «una manera de transmetre il·lusió a l’alumnat per aprendre a través de projectes europeus, motivadors i col·laboratius», destaquen des del centre concertat. Així també ho explica el professor que ha estat assessorant una escola turca per este tema. «La idea és trobar recursos educatius per a entusiasmar l’alumnat com siga», defensa.

Actualment, el col·legi desenvolupa diversos projectes europeus relacionats amb la sostenibilitat, agrupats en l’Erasmus+ «GREEN».