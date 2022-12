La prevenció del foc passa per les aules

La població valenciana va vore impotent, el passat estiu, com dos dels majors incendis en dècades a la Comunitat Valenciana convertien en cendra i foscor dos paratges naturals de gran valor com són els que envolten la Vall d’Ebo i Bejís. Nord i sud del territori valencià van perdre en total més de 20.000 hectàrees verdes que ara, ennegrides, s’han convertit en matèria d’estudi a les aules.

Així ho han fet a l’IES Abastos de València, amb el seu projecte «Què passa després d’un incendi?», que han dut a terme este trimestre amb l’alumnat de 1r d’ESO i que els ha portat fins a Bejís, a estudiar en el terreny com ha afectat l’incendi a la vegetació de la zona. En total, s’han involucrat prop de 140 estudiants dels cinc grups que té el centre en este nivell.

Cristina Grosson i Marta Mulero, professores de Biologia, van vore a principi de curs una oportunitat d’estudiar a classe els focs dels boscos, amb la finestra que obri la nova assignatura obligatòria de Projectes Interdisciplinaris, de dues hores setmanals. «Amb la nova llei, hi ha una nova assignatura sense un currículum concret i que el professorat hem de buscar quin projecte fem a l’aula. Com som de Biologia, estem més vinculades a allò ambiental, així que vam plantejar fer un projecte sobre els incendis per a conscienciar a l’alumnat i que tinguen certa formació ambiental per a quan isquen al camp o realitzen activitats d’oci a la muntanya», explica Grosson.

En un principi, segons relata, la idea era fer-ho més cap a final de curs, quasi en estiu, però van decidir avançar-lo i així ho han treballat just després dels passats incendis, quan les notícies estaven més recents. D’esta manera, a l’aula han treballat les característiques d’un ecosistema, la vegetació autòctona del Mediterrani, les diferents activitats i usos d’espais naturals, com és el sòl i la vegetació, a més de la importància de protegir i netejar els boscos.

Després del treball a classe, el projecte va concloure amb una visita a Bejís i Montanejos, on l’alumnat va poder comparar els dos paisatges i van fer fotos. «Després a classe vam fer una reflexió sobre el que havien vist, com estava el sòl i les espècies que hi havia», apunta. Així, la docent afegix que les i els estudiants van comprovar in situ «la importància de la biodiversitat i les conseqüències de les decisions polítiques dels anys 70, que van perjudicar als boscos, perquè es repoblava amb pins, el que ara ha canviat».

Part de l’alumnat va quedar impactat per les conseqüències del foc a Bejís i les muntanyes dels voltants, afirmen les docents. «Molts alumnes van emocionar-se en vore la zona cremada. Es van interessar, fent moltes preguntes i van empatitzar amb la població», assegura Cristina Grosson. De fet, ambdues destaquen com el projecte ha despertat precisament això, «l’empatia de l’alumnat».

«No hi ha vida»

L’estudiant Belén destaca que els va cridar l’atenció «com hi havia algunes parts negres i molt cremades, sense vida, i altres més verdes, degut a tindre més espècies i diferents arbres que es van protegir millor contra l’incendi»; mentre que María de los Ángeles assegura que a partir d’ara seran «més responsables, i ja sabem més sobre la biodiversitat», arran del projecte.

Per la seu part, Jaime explica que l’experiència i la visita a Bejís els ha servit per a vore «què pot provocar un incendi»: «Vam vore perfectament com estava tot cremat i hem aprés què pot causar un incendi i que això no ho volem». Martín, un altre alumne, afegix que els ha impressionat que a la zona cremada «no hi havia cap animal». «És cert que els incendis ‘fastidien’ molt i no hi ha vida; me va impressionar moltíssim». A més, destaca la voluntad de la població «perquè tot torne a la normalitat».

Canvis en els currículums

Les professores constaten un canvi educatiu i celebren que actualment l’ecologisme, el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic estan més presents a classe. «Es dona molt a les aules, el que no era habitual abans. Conceptes com ‘canvi climàtic’ han de calar en l’alumnat i han d’aprofundir en el seu significat, perquè si ho escolten i no ho entenen és un problema. A més, es reflectix en molts dels nous currículums, com en Biologia, però també està present en Tecnologia (amb temes sobre els materials reciclables) i en quasi totes les assignatures, de manera transversal», asseguren.

A més, segons afirma Marta Mulero, també van notar com la població i les entitats de la zona —des de l’ajuntament fins als guardes forestals, així com la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente— agraïen l’interés del centre educatiu per la seua situació actual —«han valorat molt que anem», diu— i valoren l’ajuda de l’entitat Oriwa, així com la col·laboració dels tutors de 1r d’ESO.

Ara, per al segon trimestre de Projectes Interdisciplinaris a 1r d’ESO, a l’Abastos treballaran sobre la sostenibilitat, i asseguren que el pròxim curs tornaran a apostar per la formació sobre els incendis. A més, recentment la Conselleria d’Educació ha presentat el projecte «Guardabosc», sense relació amb el de l’IES de València però molt semblant, i que preten arribar a 40 centres en el primer curs pilot.

Al projecte «Què passa després d’un incendi?» l’IES Abastos de València pretén que el seu alumnat provoque canvis en el seu entorn; ajude a altres persones; fomente valors; i s’integre amb el seu entorn, ja que la majoria viuen a la ciutat de València i no acostumen a anar a la muntanya. En una excursió, van visitar Bejís i Toràs a finals d’octubre, i després també van tindre temps d’oci a Montanejos.