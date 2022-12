La tortuga número 700 ingressa en l’ARCA de la Mar de l’Oceanogràfic

L’hospital de tortugues de la Fundació Oceanogràfic (ARCA de la Mar) va registrar fa unes setmanes l’ingrés de la tortuga marina número 700. L’embarcació «Josefa» la va capturar accidentalment a Benicarló i va ser qui va donar l’avís al 112, activant així la Xarxa de Varaments de la Comunitat Valenciana.

L’equip de rescat de la Fundació Oceanogràfic es va desplaçar fins a la zona i va traslladar a l’animal —un juvenil de quasi sis quilos— fins a les instal·lacions de l’ARCA per a realitzar-li els controls veterinaris pertinents.

A la seua arribada a les instal·lacions, els veterinaris van dur a terme la revisió mèdica habitual per a comprovar l’estat de salut de la tortuga i se li va diagnosticar embòlia gasosa. Es tracta d’una malaltia causada per la formació de bambolles de gas en els seus òrgans que es produïx després de patir una pujada brusca des de les zones profundes fins a la superfície, normalment ocasionada per una captura accidental per xarxes de pesca.

Per a desfer estes bambolles i restablir la funcionalitat dels òrgans afectats, s’empra una cambra hiperbàrica en la qual se sotmet a l’animal a una pressió alta i es va despressuritzant lentament, permetent que les bambolles es dissolguen de manera natural. La tortuga 700 s’està recuperant favorablement i podrà tornar a la mar en les pròximes setmanes, afirmen els seus cuidadors.

Una tasca de diversos agents

Des que es va obrir l’Oceanogràfic en 2003 s’ha col·laborat puntualment en determinats casos complexos relacionats amb la fauna marina, però la seua implicació ha anat progressant amb el pas del temps, començant amb la seua col·laboració amb el centre de recuperació de Fauna del Saler, dependent de la Generalitat Valenciana.

L’any 2007 es posa en marxa l’ARCA i va ser en aquell moment quan es comença a computar l’entrada de tortugues per a la seua curació i solta posterior a la mar. Amb l’ARCA de la Mar s’intensifica l’atenció d’animals, el número dels quals s’incrementa amb la col·laboració dels pescadors. Gràcies a la seua implicació, l’atenció a tortugues ha augmentat anualment. De fet, este 2022 han ingressat més de 80 d’estos animals marins.