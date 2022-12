Una travessia educativa i científica pel Cercle Polar Àrtic

Els passatgers a bord del vaixell de vela «Antigua» han viscut una meravellosa travessia pel Cercle Polar Àrtic, en una experiència científica organitzada per Oceanosophia i l’Oceanogràfic de València que va incloure un complet programa interpretatiu i formatiu sobre experimentació, coneixement i observació del món marí i l’ecosistema de l’Àrtic.

«La Mar i les exploracions polars II», nom que rep la travessia, va començar el divendres 2 de desembre en Tromso (Noruega), amb un recorregut per la ciutat i una visita al Museu Polar i al Museu Polaria, on la direcció de l’Oceanogràfic es va reunir amb la directora de l’aquari noruec, Anne Grete Johansen, per a intercanviar opinions i experiències.

L’«Antigua» va salpar el diumenge 4 cap als fiords noruecs endinsant-se en el Cercle Polar Àrtic, on el passatge va poder albirar una població de cetacis que freqüenta les aigües fredes del nord, com orques, rorquals i balenes geperudes.

Durant la singladura científica, els passatgers de l’«Antigua» també van tindre l’oportunitat d’observar meravelloses aurores boreals i fondejar en poblacions pesqueres i ramaderes.

De la mà d’experts

El programa temàtic de la travessia va estar dirigit pel director d’Oceanosophia, Alberto de Zunzunegui; el prestigiós científic i divulgador Javier Cacho, que va formar part de Primera Expedició Científica Espanyola a l’Antàrtida; i el doctor Francisco Torner, director de Control de Gestió de l’Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Tots dos experts van dur a terme unes jornades interactives sobre la història de l’exploració en una de les zones més inhòspites del planeta i sobre el funcionament dels oceans, recalcant especialment els paràmetres que condicionen el sistema climàtic del planeta.

Una vegada en el Cercle Polar Àrtic, els passatgers van conéixer com funciona la biodiversitat de l’Àrtic, així com els efectes que té el desgel per a la resta del planeta Terra.