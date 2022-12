Els escolars del CEIP Jaume I de València participen en ‘Nadal sota la mar’

Els escolars de segon, tercer i quart de primària del CEIP Jaume I de València han participat en la presentació de la nova edició de ‘Nadal sota la mar’ del Oceanogràfic de València. El festival de l’aquari valencià se celebrarà des del pròxim 27 de desembre fins al 4 de gener i inclou tallers i activitats lúdiques i educatives sobre la protecció i la conscienciació marina destinats al públic familiar.

Durant una setmana, els visitants que s’acosten al Oceanogràfic, situat en la Ciutat de les Arts i les Ciències, podran participar en els sis tallers a l’aire lliure que estaran distribuïts per la zona de Mediterrani, amb l’objectiu d’afegir un nou element de diversió a la visita, però amb un missatge divulgador i concienciador amb l’ecosistema marí.

Enguany, aprofitant la campanya ‘Tortugue’ del Oceanogràfic, les activitats nadalenques versaran entorn d’aquests animals, en les quals podran conéixer les característiques i les amenaces que pateixen les tortugues marines, terrestres i d’aigua dolça en el medi natural.

Durant aquests dies, els participants tindran la possibilitat de muntar el seu propi comecocos de paper per a saber com ajudar a les tortugues marines, pintar una postal nadalenca per a descobrir les curiositats de les tortugues d’aigua dolça, deixar la seua petjada pintada sobre una bossa de roba reutilitzable, assistir a un contacontes sobre la ‘tortuga Taratuga’ o transformar-se en un animal marí amb el taller del pintacaras, a càrrec de les maquilladoras professionals de Komba Educació.

Com a novetat, enguany s’ha incorporat el ioga marí. Una sessió relaxant i divertida en la qual xiquets i majors podran practicar les posicions d’alguns animals marins com el cavallet marí, l’estrela o el dofí.