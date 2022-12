Empatia, escolta activa i assertivitat: la fòrmula de la mediació a classe

Més de 400 estudiants, un centenar de professors i 54 centres educatius han participat en la XIX Trobada d’equips de mediació escolar, celebrada esta setmana en el teatre la Rambleta de València, durant un matí ple d’activitats, amb diverses dinàmiques de grup i la presentació d’experiències de set centres educatius, entre altres.

Amb el lema "Parla amb mi", esta edició ha estat centrada en l’empatia com a alternativa a la violència, i tampoc ha oblidat les relacions a través de les xarxes socials, un tema que preocupa a la comunitat educativa. Segons apunten des de la Conselleria d’Educació —impulsora de la jornada a través de la direcció General d’Inclusió Educativa—, "el desenvolupament de l’empatia en tot l’alumnat és una estratègia de prevenció dels conflictes i de la violència".

Per això, la trobada d’enguany pretenia "recordar la importància de l’empatia i empoderar els equips de mediació amb el seu ús". En concret, dilluns se’n van juntar a la Rambleta un total de 580 persones —470 alumnes i 120 professors de 54 centres— en la que és la trobada d’equips de mediació més gran en els seus quasi 20 anys d’existència. Cal recordar que el curs passat es va fer a l’aire lliure, al Parc Central —per la covid-19—; i que fins aleshores acostumava a organitzar-se a l’IES Benlliure de València.

Evitar problemes greus

Els anomenats "equips de mediació" dels centres educatius estan formats per estudiants voluntaris, que reben una formació per a després poder intercedir en conflictes que es donen a les aules o entre companys de classe, facilitant que totes les parts arriben a un acord i a una solució amistosa.

Habitualment, l’alumnat comença a formar-se a 1r o 2n d’ESO per a fer la mediació els cursos posteriors, quan ja porten més temps al centre on, en molts casos, es convertixen en persones de referència per a la resta d’estudiants.

Entre els 54 centres que van participar en la jornada estava l’IES Puçol, del municipi de l’Horta Nord. El professor Eugeni Serrano explica a Levante-EMV que per a l’institut la mediació és "fonamental per a poder resoldre conflictes i millorar la convivència del centre" des de fa més de 15 anys, i assegura que genera "un canvi": "són directament els alumnes els que ja demanen aplicar la mediació", assegura Serrano.

Ángela, una de les seues alumnes detalla que, entre altres coses, aprenen a "saber interpretar els sentiments de les persones i ajudar a resoldre un conflicte trobant una solució, sense acabar pegant-se ni que es faça un problema més gran".

Això mateix apunta també Roseta, de 4t d’ESO de l’IES Gregori Maians d’Oliva. L’alumna detalla que en la majoria de casos es tracta de "ximpleries o malentesos" però que, si no s’actua prompte, "acaben sent problemes més seriosos", on les parts arriben a "insults o la intenció de pegar-se". A més de l’empatia, explica que els equips mediadors també acostumen a formar-se en assertivitat i escolta activa. "El més important és saber que tu no has de solucionar els problemes, sinó ajudar als altres perquè puguen fer-ho", afirma.

Karen Faus, professora de l’institut de la Safor, afegix que no cal que les parts acaben "sent amigues, sinó que simplement resolguen el conflicte i es tracten amb respecte, sense insults ni molestar-se". La docent assegura que la majoria de casos en què actuen els equips de mediació són "malentesos, temes relacionats amb les xarxes socials, insults, o parlar a l’esquena..."; i confirma que sí que ajuda que medie gent de la mateixa edat. "Depén del tipus de conflicte, hi ha un professor que està més a la mira, però molts els resolen ells", reconeix Faus, que afegix que l’equip mediador del Gregori Maians també col·labora en commemoracions com el Dia de la Pau o el 25N, Contra la Violència Masclista.

Altres estudiants que assistiren a la trobada són de l’IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot. Per a Ainara, de 3r d’ESO, la mediació consistix en la creença de que "parlant se solucionen els problemes", a més "d’entendre la visió de l’altre", completa Adriana, mediadora que cursa 4t d’ESO al Vicent Andrés Estellés on, com explica David, de 3r, han fet un vídeo per a donar a conéixer a la resta del centre la tasca que fan.

Un altaveu d’experiències

José Ignacio Madalena, coordinador de les trobades, incidix en què es va triar el tema de l’empatia per a 2022-23 "en observar que als centres moltes vegades s’actua sense pensar en l’altre". "La trobada és com un altaveu, que projecta les idees que venen dels propis centres perquè arriben a més", afirma, al mateix temps que recorda que en estos anys ja s’han compartit més de 100 experiències. A més, destaca que una altra de les preocupacions és "el ciberassetjament i les xarxes socials, perquè per la pandèmia s’ha incrementat el seu ús... i el seu mal ús".

Per a Mari Carmen Ferrer, professora del Col·legi San José de Moncada, la trobada és "genial" per a l’alumnat, perquè "es troben amb alumnes de tota València i de pobles que compartixen experiències amb altres mediadors, amb la mateixa intenció i ganes que ells". "És molt positiu", garantix.

En general, la mediació és entesa com a útil per a l’alumnat, com afirmen Ana i Neus, del centre concertat de Moncada. "Els conflictes no es solucionen amb baralles, sinó parlant i a base de diàleg", defensa Neus, mentre Ana assegura que el que més valora és "sentir que estic ajudant a la gent". "M’agrada molt", conclou.

Durant la jornada, alumnat de diversos centres van explicar les seues experiències i es van fer dinàmiques de grup al voltant de l’empatia. També es va muntar un mural amb treballs realitzats a les aules.