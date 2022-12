L’artefacte

Carles Cano (València, 1957) és autor de desenes de llibres –entre narracions, poemaris i obres de teatre– i un gran contacontes. Com a escriptor s’ha especialitzat en literatura per a infants i joves, amb títols tan reconeguts com Les aventures de Potaconill (finalista del Premi Enric Valor), ¡Te pillé, Caperucita! (Premio Lazarillo) o El desbaratat conte dels fesols màgics (Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre), entre altres.

Aparegué de la nit al matí, com un rovelló. De fet tenia una forma que recordava vagament un bolet, només que una mica més geomètric i amb més colors. Era una bufetada visual en tecnicolor enmig de la plaça grisa, d’arbres pelats, d’aquell poble trist. La plaça era el centre neuràlgic de la població, i pràcticament tothom hi passava en un moment o altre del dia, de manera que en poc de temps tot el món l’havia vist o n’havia sentit parlar.

En un poble avorrit com aquell on no passava quasi mai res, allò era tot un esdeveniment i de seguida es convertí en el tema del dia. A les parades del mercat, als bars i al casinet se’n parlava, s’elucubrava i clarament es desbarrava. Uns deien que si era una escultura moderna que devia haver comprat l’alcalde, i que a saber quants diners es devia haver embutxacat; altres, que si era un quiosc de llimonades perquè estava enmig de la plaça, i a no sé qui, els colors li recordaven els d’una nova classe de refresc; uns altres encara, deien que devia ser una oficina de turisme posada pel govern provincial per tal de promocionar l’impromocionable turisme al paradís de l’avorriment.

Al casinet de vora la plaça, cau de l’oposició, la discussió pujava de to: les informacions eren imprecises, ningú no havia vist res, ni tan sols els veïns havien sentit cap soroll sospitós a la nit. Uns deien que si era de plàstic i altres que de metall. La majoria eren partidaris d’organitzar una comissió i anar a demanar explicacions al senyor alcalde i, donat el cas que no foren satisfactòries, convocar tot seguit una manifestació exigint la retirada immediata de l’artefacte que feia tan mal joc amb la lletjor centenària i profunda de la plaça. Ja estaven decidits quins serien els integrants de la comissió i a algú se li va ocórrer que potser s’haurien de reunir al costat de l’artefacte i convocar una assemblea perquè els acords que es prengueren foren el més amplis i representatius possibles, quan la campana de l’església començà a repicar embogida, com quan hi havia incendi.

En un dir Jesús!, s’havia concentrat tot el poble en la plaça i s’agombolaven al voltant de l’artefacte. Era clar i palés que l’alcalde tampoc no sabia l’entrellat d’allò, ja que feia cara de pocs amics i mirava suspicaç, ací i allà, per si trobava algun gest que delatara qui havia sigut l’autor d’aquella malifeta. Ningú no s’atrevia a dir res, no fora cas que això s’interpretara com que tenia res a veure amb el fòtil de colors. Allà estaven, mirant la cosa com hipnotitzats quan, sense que ningú tocara res, s’obrí en sentit vertical, fent un lleu zum-zum, una portella que deixà al descobert l’interior de la màquina, perquè ara quedava clar que es tractava d’una màquina. Tot el món havia fet un «ooohhh!» compassat i se’ls havia quedat la boca badada com una bústia.

Tothom necessita referents i estava clar que el referent més aproximat per a allò era un caixer automàtic: tenia una pantalla gran i un teclat com d’ordinador. Ràpidament s’estengué la sospita que allò era un caixer automàtic i fins i tot algú exclamà: «El que ens faltava, un banc estranger!». Estava clar que devia ser estranger, perquè amb aquell disseny i aquells colors tan atrevits... El director de la caixa rural, l’única oficina bancària de la localitat, va respirar alleugerit quan va veure que ningú no es prenia el més mínim interés en la competència. Ja anaven tots a escampar el poll quan a la part de dalt de la pantalla, amb lletres fosforescents i centellejants, aparegué escrit: «MÀQUINA DELS CONTES».

Estava clar que la màquina administrava perfectament la capacitat de sorpresa de la gent i que tenia els seus colps d’efecte molt estudiats, perquè tot el món s’avançà un pas i repetiren l’«oh!» i la badada de boca. Passada la sorpresa inicial es llançaren una altra vegada de ple a la piscina de les especulacions: que si era una nova estratègia comercial d’una editorial francesa que volia apoderar-se de tot el mercat; que no, que allò era una màquina que et personalitzava els contes: li posaves el teu nom, una foto teua i les corresponents monedes i feia que el gat amb botes, o la ventafocs tingueren la teua cara i el teu nom, per posar-hi un exemple. Tots estaven a veure qui la deia més grossa quan l’alcalde tingué una idea: I si diem a Paquito, que és el qui entén de contes, que la prove? Paquito era il·lustrador i era tan lent, tenia tanta feina i estava tan desbordat que ni tan sols s’havia permés anar a veure què passava a la plaça.

Quan aconseguiren portar-lo, es quedà molt sorprés, perquè havia somiat una màquina com aquella just feia una setmana. Li pegà la volta encuriosit i l’acaricià lleugerament. A l’instant la pantalla canvià el missatge i on abans posava «MÀQUINA DE CONTES», ara hi havia escrit: «NOM?».

El dibuixant se sentí interpel·lat i digué sense vacil·lacions: «Paquito».

La màquina es posà a fer musiquetes, xerrics i sorolls estranys acompanyats de molta parafernàlia visual: llumenetes de colors, dibuixos que s’anaven transformant a tota velocitat en coses sorprenents, intermitències i efectes de tota classe. La veritat és que semblava una màquina escurabutxaques i, per descomptat, algú no pogué estar-se de dir-ho. Els ludòpates del poble ja volien provar-la i estaven preparant les monedetes quan s’obrí una ranura davall la pantalla i escopí uns fulls relligats de paper reciclat. Una altra vegada sorpresa general acompanyada de boques obertes i molts «ohhhhhh!». El dibuixant agafà els fulls i llegí en veu alta el títol: «El dibuixant feliç. De segur que aquest no soc jo ‒digué‒. Bé, vegem». Passà el primer full i començà a llegir en veu alta: EL DIBUIXANT FELIÇ.

...

Hi ha històries i fets extraordinaris que passen de veritat, i la gent els conta, i de tant de passar de boca en boca i de mà en mà, canvien i es transformen, tant, que de vegades no s’assemblen gens a allò que en realitat succeí. Altres històries, per contra, no han passat mai, però estan tan ben contades, tan ben dibuixats els fets i els personatges, que és com si els coneguérem de sempre.

Aquesta història no sé si era de les primeres o de les segones, però això ja no té importància, tu seràs qui decidirà si paga la pena tornar-la a contar.

Això va anar i era, fa algun temps, quan encara les coses es feien amb les mans i amb paciència, que hi havia en un regne llunyà un dibuixant feliç i amb barba. Era magnífic, els seus dibuixos eren de tanta claredat de línia, estaven tan ben compostos i tenien uns colors tan bonics, que despertaven l’admiració i els «oh!» més redons en qui els contemplava. Però, és clar, tenia un defecte. Era lentíssim...