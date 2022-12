Llibres vius a la nostra llar

Els llibres cobren vida quan són llegits, per tant, si volem decorar la nostra casa amb llibres, ho tenim ben difícil. Si el que volem és que la vida dels llibres es trasllade a cada racó de la nostra llar i que estiguen presents en la vida dels nostres fills i filles, haurem de fer-los part de la nostra vida i de la nostra llar. Ens hi posem?

El "fengshui" dels llibres

El fengshui és una filosofia oriental que de vegades al món occidental es confon amb una forma d’organitzar i decorar els espais de la casa. El cor d’aquesta filosofia està en buscar l’equilibri amb els colors, els espais, els materials i l’orientació dels objectes. I on queden els llibres? Ben a prop de la quotidianitat i de la dels infants, perquè siguen llibres vius.

Una bona opció és organitzar-los segons l’alçada del lector. Els prestatges més baixets estarien reservats per als primers lectors i poder anar pujant en l’escala segons l’edat i les preferències. El primer prestatge seria per a llibres de col·leccions com ara "Juga amb Marieta", de Tàndem, i, més amunt, el "Micalet Galàctic" de Bromera i "Salabret d’històries" d’Edicions 96.

Va bé deixar un llibre rebel, a l’aguait, situat en un prestatge al qual no s’arriba... Convertir la lectura en un petit plaer prohibit pot ser tot un repte. Provem a jugar al llibre rebel, que de segur acaba sent el més llegit.

Llibres viatgers

La tauleta de nit, prestatgeries al menjador, a les habitacions o fins i tot al corredor, són llocs on acollir-los. això Així i tot, n’hi ha d’altres ben interessants on les lectures ens poden acompanyar, sense pretendre-ho. A l’entrada de casa, junt a la perxa dels abrics, podem posar una cistella o una caixa per als llibres nouvinguts o els que hem de tornar a la biblioteca. Al bany, on a vegades passem estones de temps indefinit, on les històries curtes, els àlbums il·lustrats o la poesia ens poden entretindre les esperes i distraure’ns. Una bona opció és Valor, Maria de Joan Borja (Andana, 2021), un relat amb un gran repertori de criatures fantàstiques d’Enric Valor arredonit amb unes il·lustracions que ens faran passar les pàgines sense que el temps importe. Jugar amb les paraules, rimes senzilles i endevinalles com les que ens ofereixen Poemes sense diminutius de Carles Cano, Poemes a la carta de Fina Girbés o La selva en vers de Maria Dolors Pellicer, de Bromera, o les històries de Riu, plora, tremola de Jordi Raül Verdú (Reclam, 2019) ens faran començar o acabar el dia amb un somriure. Compte!, de segur que aquestes obres emprendran un viatge per tota la casa.

I una última idea, si voleu que a casa els llibres cobren vida i siguen feliços, reserveu un lloc especial per a les lectures favorites. Un lloc que compartisquen tots els membres de la família i on dipositar les històries que ens han emocionat. Recordeu que els llibres tenen vida pròpia, vida que els donem quan els llegim, per això no els tornem de seguida a la prestatgeria, deixem-los a l’abast perquè reviscolen en altres mans i altres ulls els donen vida. El raconet dels llibres vius, al menjador o a la cuina, de segur que ens estimula per a compartir lectures i converses. I a poc a poc els llibres tornaran al seu lloc, perquè hi haurà de noves històries, poesies o àlbums que ompliran el racó, un racó que sempre tindrà vida, la dels nostres amics, els llibres.

*Article de la campanya "Fem visible la LIJ" de la Fundació Bromera.