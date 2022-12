‘Missió Eurídice’ obté el bronze al millor documental en Donostia

La pel·lícula documental ‘Missió Eurídice – Xarxes Fantasmes’ d’Andrea i Marco Spinelli ha obtingut el tercer premi de la categoria de Millor documental en la 46è edició del Cicle Internacional de Cinema Submarí de Donostia – Sant Sebastian (CIMASUB) 2022.

El projecte, que compta amb el suport de la Fundació Oceanogràfic, Cressy i Ogyre, narra la retirada de les xarxes de pesca abandonades en el Golf de Cefalù (Sicília) que, per diferents motius, són abandonades o perdudes accidentalment, amb el que es converteixen en una amenaça constant per als ecosistemes marins. Aquestes xarxes són conegudes com a fantasmes pel mal invisible que ocasionen.

Per a Andrea, qui també és investigador en la Fundació Oceanogràfic, "un dels objectius del documental és ensenyar la seva missió per a sensibilitzar i conscienciar a la gent a més de donar a conèixer una part de la contaminació ‘invisible’ que afecta les mars i els oceans".

Donar a conèixer la mar

El CIMASUB va néixer en 1975 i és el festival de cinema submarí més longeu del planeta.

En aquesta edició han participat projectes de més de 80 països diferents, convertint-ho en un referent mundial en els festivals de cinema submarí.

L’objectiu de la seva activitat és traslladar la importància de la mar i conscienciar, formar i implicar a totes les persones en la solució dels problemes que viuen els oceans.