La participació, a debat en el Consell Escolar de la C.Valenciana

El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana (CECV) ha celebrat recentment les jornades "Educar per a la participació", en les quals la comunitat educativa ha reflexionat sobre si realment hi ha una crisi de participació en els centres educatius o si les vies de fer-ho han canviat amb els anys.

Segons explica Rosa Cañada, la presidenta del consell escolar autonòmic, una de les conclusions de les jornades —celebrades el 15 i 16 de desembre— és que els joves sí que participen, "però s’han d’apropar les noves formes de participació" i "crear nous hàbits" per a fer-ho. Tanmateix, es va considerar que la nova llei educativa (la Lomloe) és "un marc adequat per a fomentar la participació dels més joves" al sistema educatiu, ja que "cal crear hàbits" des de les aules.

A les jornades de la setmana passada —seguides per unes 150 persones— van participar representants de les direccions dels centres, les ampes, el CECV, l’alumnat, el Cefire, centres concertats i ajuntaments, entre altres. També representants de l’alumnat que van explicar que l’excessiva burocràcia no ajuda al fet que l’estudiantat encapçale iniciatives de participació. "Ens van traslladar que l’associacionisme està massa burocratitzat i que estaria bé simplificar els tràmits", afirma Cañada. També es va apuntar la necessitat de millorar la comunicació de les iniciatives que es duen a terme.

No obstant, les conclusions de les jornades són "positives perquè les reflexions posaven de relleu que hi ha bones pràctiques" i es va parlar de les diferents estructures de participació que hi ha actualment a les escoles i instituts (com els delegats a classe o els consells escolars de centre), però també fora de l’àmbit educatiu, com els consells d’infància i juventut. A més, tots els participants estigueren d’acord en la necessitat de "fomentar la participació i metodologies que eduquen en ella", apunta la presidenta del CECV.

Novetat a partir de gener

En les jornades "Educar en la participació" també es va presentar una nova eina del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. Es tracta del primer número de la revista Participa, que pretén "donar veu a tots els sectors de la comunitat educativa", apunta la presidenta del CECV.

"Som el màxim òrgan de participació i representació educativa, però es coneixen més el consell escolar dels centres o els municipals, inclús entre els mateixos professionals de l’educació", explica. Per això, la revista —que es distribuirà als centres públics i concertats en gener, després del nadal—, té l’objectiu de ser "una forma de tindre presència i de donar a conéixer el consell a la comunitat educativa".

Participa té edició impresa i també en línia, en valencià i castellà, i en el primer número se presenten tots els membres que formen part del CECV. Es publicarà dues vegades al curs —en tardor i primavera— i els números seran monogràfics, detalla Cañada. "Donar veu a tota la gent és un repte però és molt important per a la comunitat educativa i està en la natura del CECV", assegura.