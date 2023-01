"Els somriures de Llorenç": un homenatge col·lectiu per al rondallaire dels infants

El contacontes Llorenç Giménez va deixar empremta en diferents generacions de valencians i valencianes i, especialment, en l’Escola Gavina de Picanya, on va ser mestre i un dels fundadors de la cooperativa. Per això, després de la trista notícia del seu traspàs (per una malaltia als 65 anys, el setembre de 2019), al centre van decidir mantindre la seua memòria, treball i figura ben presents.

Així, Ferran Aleixandre, mestre de Música, va decidir dedicar la Festa de la Música que fan al centre cada any al contacontes: "un homenatge al mestre, amic, rondallaire i amant de la cultura valenciana".

El matí —allà el desembre de 2019— va ser "molt especial i emotiu", per això el docent va decidir que el projecte no havia d’acabar ahí. "Vaig proposar als infants si volien enregistrar bé, en estudi, les cançons i endevinalles que havíem muntat", afirma. "El meu germà, Pau, i jo vam gravar la base en piano i la bateria de les cançons, i afegirem els arranjaments amb instruments de vent tocats per alumnes de Secundària i per pares que són músics i formen part del cor de l’escola", relata.

Així, esta aventura, que va començar fa tres anys amb el grup de 5é de Primària d’aleshores (promoció 2013-26) i amb la pandèmia pel mig, va cuinar-se "a foc lent" i va materialitzar-se també en un llibre solidari amb textos de Núria Sendra i il·lustracions de Mai Jiménez. "Al cap de pocs mesos Mai ja tenia tots els esbossos; els xiquets anaren a l’editorial a vore tot el procés; el mes d’abril el conte ja estava editat; i, el maig de 2022, publicat", recorda Aleixandre. "Ha quedat un conte infantil molt bonic", afirma.

A petició dels escolars, els beneficis de la venda dels contes van a Aspanion (Associació de pares amb xiquets amb càncer) i, tot just abans de Nadal, el centre ja va fer la primera donació de 700 euros. "Es tracta de xiquets ajudant a altres xiquets; això també és molt important", assegura el mestre, sobre les lliçons que deixa este projecte.

Protagonistes del projecte

El llibre Els somriures de Llorenç (Edicions del Bullent, 2022) és un homenatge col·lectiu al contacontes valencià, una obra per a "homenatjar, recordar i estimar el nostre amic Llorenç, el contacontes", en el qual apareix el rondallaire junt amb la fada Violeta, l’altra protagonista de la història.

A través d’un codi QR— inclou les partitures de les cançons; fotos; un documental amb testimonis dels participants; àudios de les cançons; vídeos de les presentacions i nou material que constantment s’afegix, ja que els xiquets i xiquetes han anat fent diferents activitats. Per exemple, han presentat l’obra a la Fira del llibre de València, a la Plaça del Llibre de Gandia i a la Fira de l’Edició Independent; i han actuat al Teatre El Micalet, junt amb el cor de l’escola, unes 100 veus en total.

"L’alumnat va crear les endevinalles, ha tocat instruments i ha posat les veus; han viscut la música jugant i experimentant", afirma el professor sobretot el que inclou esta obra coral. "M’encanta que en els projectes de música siguen els protagonistes i ho facen tot", afegix el coordinador.

A més, a les presentacions, també participen els alumnes, que expliquen en primera persona tot el procés i "encara estan emocionats de vore el resultat". L’alumna Nubya explica que el que més li agrada de tot el projecte és "anar pels pobles explicant com ho hem fet i cantant les cançons". Per la seua part, la seua companya Adriana afirma que van tindre "molta il·lusió a l’hora de fer-lo". "Quan començàrem no pensàvem que tindria tant d’èxit però després ens vam adonar que sí i ja hem arribat a fer una donació a Aspanion", afirma.

Implicació de totes i tots

"Va ser molt màgic començar un projecte i vore com es fa gran, com la gent —els xiquets i les famílies— s’implica. És molt important fer una escola de vida, i per a la vida, amb projectes que no s’obliden mai. Voliem que el llegat de Llorenç quede en els infants del País Valencià; però no s’acaba ahí, el projecte està viu i se transforma i sempre anem fent...", apunta el docent, que assegura que també han comptat amb el vist-i-plau de la família del rondallaire.

Des del centre tenen previst seguir presentant el seu treball en fires i on els ho demanen, i també esperen entregar una altra donació a Aspanion. "Han sigut moltes hores, però és un regal poder tindre el conte. Segur que Llorenç està riguent i diguent: ‘són grans estos infants!’", afirma el mestre.

Llorenç Giménez (Alfafar, 1954-València, 2019) està considerat un vertebrador del territori valencià amb la seua tasca de recuperació de rondalles i endevinalles, exercint un ofici, el de "contar contes", que es considerava perdut, explicava ell mateix a una entrevista a Aula.

Mestre de professió, el 1995 va agafar una excedència per a contar històries per tots els pobles, escoles i biblioteques; va escriure una vintena de llibres; i va rebre la Distinció al Mèrit Cultural de la Generalitat. Com va afirmar a Levante-EMV, considerava el seu treball un "regal": "Contar, passar-s’ho bé i viure d’açò. Disfrutes del teu treball i, damunt, t’aplaudixen", valorava.