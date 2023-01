Escoles de Burjassot i Sueca fan accessibles recursos educatius i curts

El Col·legi Juan XXIII de Burjassot i el Col·legi Públic d’Educació Especial Miquel Burguera de Sueca han gravat els audiovisuals educatius, inclusius i accessibles que formen part de la primera fase del projecte "Accessible.esTIC", d’innovació en capacitació digital inclusiva que es desenvolupen durant 2022-23. Els curtmetratges, a més, s’estrenaran en la I MICE Galápagos, que se celebra des de hui i fins al 20 de gener.

En concret, ambdós centres duen a terme una nova metodologia de treball en entorns virtuals inclusius i accessibles en l’àrea artística. Més de 50 alumnes desenvolupen recursos educatius inclusius a través de les arts escèniques i audiovisuals. Abans de Nadal, les escoles van tindre diverses jornades de formació i rodatge, en les quals van enregistrar recursos amb croma, stopmotion, àudio descripcions per a l’alumnat amb diversitat visual, subtitulat per a l’alumnat amb diversitat auditiva i pictogrames per als escolars amb diversitat cognitiva.

Estrena a la MICE

Estos curtmetratges es voran per primera vegada durant la segona setmana de la MICE Galápagos, per a fomentar la cooperació educativa internacional que la MICE València porta desenvolupant des de fa més d’una dècada.

A més, l’alumnat ha produït recursos d’accessibilitat per a altres curtmetratges que formaran part de les projeccions, com és "L’últimatum evolutiu" del director valencià" Pablo Llorens —doble guanyador d’un Goya— i que serà adaptat per primera vegada per a l’ocasió.