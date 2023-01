L’Edelweiss School impulsa una campanya de donació de sang

L’Edelweiss School de Campolivar (Godella) té entre els seus pilars el foment de la solidaritat, com a part essencial de la seua formació. Per això, durant el curs es desenvolupen diversos projectes amb este objectiu. En esta ocasió, l’alumnat de 3r d’ESO ha centrat els seus esforços en un projecte d’aprenentatge-servei denominat "Edeldonors".

Atés que el temari de Biologia és principalment sobre el cos humà, el projecte buscava aplicar estos coneixements a una acció que fora beneficiosa per a tota la societat. Així, es va plantejar portar una unitat mòbil del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana (CTCV) per a promoure la donació de sang dins del col·legi.

Tant l’alumnat com el professorat participants s’han bolcat amb el projecte. Els estudiants no sols s’han centrat en contactar amb els especialistes, sinó que també han organitzat la difusió; han realitzat una llista de donants mitjançant una enquesta; s’han ocupat de la logística (sala d’espera, de donació, de recuperació...); i amb ajuda de les seues famílies van preparar detalls i obsequis per als donants.

El lema de la campanya ha sigut "La gasolina de la vida està cara" i, en total, van participar 66 donants, dels quals 19 ho van ser per primera vegada. Des del compte d’Instagram @edeldonors, els estudiants han compartit consells i curiositats sobre la donació de sang.

Per a completar la formació, ha acudit al centre privat un equip del Centre de Transfusió per a informar a l’alumnat d’Educació Secundària sobre la importància de donar sang. També els han parlat dels requisits que ha de reunir un donant. A 4t de Primària, els professionals van realitzar un taller sobre l’aparell circulatori.