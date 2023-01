L’Oceanogràfic acull un peix amb el rostre en forma d’espàtula

L’Oceanogràfic de València ha incorporat tres exemplars de peix espàtula (Polyodon spathula) a la seua col·lecció zoològica. Uns animals procedents del Zoològic de Bristol, a Anglaterra, que va haver de tancar les seues portes el passat 3 de setembre.

Els peixos espàtula són fàcilment recognoscibles pel seu rostre en forma d’espàtula, una característica que els ajuda a obtindre més aliment. De fet, gràcies a la gran grandària de la seua boca, són capaços de filtrar més volum d’aigua que altres espècies.

Estos animals —catalogats com a vulnerables per la Llista Roja d’Espècies Amenaçades de la Unió Internacional per la Conservació de la Naturalesa (IUCN)—, viuen en aigua dolça i són originaris del riu Mississipí, a l’Amèrica del Nord.

Els tres exemplars van arribar fa unes setmanes a l’Oceanogràfic de València i, després de romandre en l’àrea de Quarantena de l’aquari fins a la seua completa aclimatació, ja estan en la zona de Manglar de la instal·lació d’Aviari.

Els seus cuidadors han «batejat» a dos d’ells com a Sir Aston i Brian, ja que el tercer, un exemplar de 47 anys, venia amb el nom de Mr. Paddle.

Amb la incorporació d’estos animals, l’Oceanogràfic amplia la seua col·lecció i s’aferma com un centre de conservació d’espècies vulnerables i amenaçades, amb l’objectiu d’educar i conscienciar als visitants sobre la protecció dels ecosistemes i els seus habitants.