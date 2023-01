La MICE viatja fins a les illes Galápagos

La Mostra Internacional de Cinema Educatiu (MICE) suma una nova fita al seu historial i hui comença la seua història a les Illes Galàpagos. Es tracta d’un festival encara més "educatiu, ecologista e inclusiu" de l’habitual, que se celebrarà fins al pròxim 20 de gener a San Cristóbal i Santa Cruz.

El festival té com a objectiu fomentar entre els escolars i centres educatius un món més sa i amable per a les persones, animals i plantes mitjançant l'educació i el cinema. Entre altres coses, mostrarà huit treballs escolars audiovisuals que fan els centres valencians.

Així, l’arxipèlag del Pacífic tindrà un nou espai de trobada entre escolars, docents, famílies, professionals de l’educomunicació, agents culturals i institucions educatives de persones —amb i sense discapacitat—, que fomentarà la creació audiovisual local i l'intercanvi d'experiències educatives internacionals.

Els objectius generals són potenciar qualsevol manifestació cultural per a la inclusió de valors en els xiquets, xiquetes i joves; a més de la difusió i promoció de la cultura audiovisual per a educar als nous espectadors; i fer que els escolars siguen proactius en la generació de continguts audiovisuals.

La MICE va nàixer a València, ja compta amb més de 10 edicions i també s’ha realitzat a Cuba, Argentina i el Sàhara. Entre les activitats del programa de la I MICE Galápagos destaquen els fòrums educatius amb projeccions de curtmetratges accessibles sobre medi ambient; la formació del professorat; la producció d'un curtmetratge inclusiu i accessible i la realització de gales de cinema amb la projecció d'audiovisuals; a més d’activitats artístiques de grups locals. També s’han organitzat diversos tallers per als i les escolars.

A més de Josep Arbiol, alma matter de la MICE, esta edició internacional està coordinada per Roberto Sintes, productor, educador i especialista en accessibilitat a la comunicació, que treballa per la inclusió des de 2005 i a partir del 2017 va començar a desenvolupar projectes per Iberoamèrica, en països com l'Equador, Colòmbia o el Perú. Fruit de totes estes activitats és com naix la primera edició de la MICE Galápagos que permetrà mostrar el treball d'inclusió valenciana al món, apunta.

El festival a l’illa està dirigit per Gustavo Valerga i compta amb la col·laboració de la Uitat Educativa Tomás Berlanga; el col·lectiu ArtChipiélago; la corporació escènica Arteluz i l’estudi BlueSky, entre altres entitats.

Presència valenciana

Entre altres, a Galápagos es projectaran els treballs audiovisuals que estan realitzant-se dins del projecte "Accessible.esTIC" del Col·legi Joan XXIII de Burjassot i del CPEE Miquel Burguera de Sueca, que continuarà en 2023 amb la realització d'un curtmetratge en el qual participarà tot l'alumnat. Es tracta d’una innovadora experiència pràctica d'inclusió educativa i digital.