La pilota "va de dona" a l’IES Rafelbunyol

Professorat de l’IES Rafelbunyol, la Universitat de València (UV) i professionals de la pilota han participat en un taller de Pilota Valenciana que, entre altres coses, va tractar la qüestió de la presència femenina en l’esport valencià. Així, la jornada —celebrada el 22 de desembre, amb el títol "Va de dona"— va incloure una xarrada sobre "La dona, la pilota i l’esport com a eina d’inclusió".

En l’esdeveniment, realitzat al trinquet municipal (que es troba al costat de l’institut) van participar també investigadors i exjugadors del poble; a més de representants de la directiva del Club de Pilota; esportistes —com Salva o Joana Martínez— i alumnes federades de Rafelbunyol.

Es tracta de la segona jornada que organitza l’IES Rafelbunyol sobre pilota i va servir per a acomiadar el primer trimestre de 2022-23, tot coordinat des de la direcció de l’IES, al front de la qual es troba Tonica Pérez Gil, que agraïx la participació de totes les persones que van estar-hi.

Com explica la directora, l’activitat s’inclou dins de la Setmana Cultural de l’IES i va reprendre la iniciativa que es va iniciar fa dos cursos. Des del centre apunten que les dones "cobren cada dia un paper més important en la pràctica de la pilota i la participació en competicions oficials, tant en categoria aficionada com professional". De fet, entre les persones que van participar destaquen tres joves jugadores que, a més, són alumnes de l’IES de Rafelbunyol: les germanes Susana i Isabel Piquer, i Mireia Bellver, que van explicar la seua experiència en la pràctica esportiva i la seua il·lusió per continuar practicant-lo.

Tanmateix, va parlar una mare, Sara Cuñat, que ara també juga arran d’anar a vore a les filles. Per això, aposta perquè les mares com ella —que encara són prou joves—, no tinguen por a jugar i practicar un "esport saludable i molt bonic".

La jornada també va contar amb la presència de Víctor Agulló, autor de diversos llibres de la temàtica de pilota; Helena Paricio, professora del Departament de Sociologia i Antropologia de la UV, que està fent una tesis sobre "La dona i la pilota", junt amb Agulló; i també el professor David Soler, que impartix l’assignatura de Pilota en la Facultat de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la UV.

A més, Soler treballa en l’Associació Protectora de Discapacitats Físics i Intel·lectuals (Aspromivise) de Xàtiva i va fer palesa la "injustícia" de què es considere com una tasca "inclusiva" l’ajuda i l’ensenyament a les persones discapacitades, que "deixa clar que no s’ha tingut la deguda atenció a este tipus d’alumnat quan era hora".

L’illa del raspall

També van estar Salva Mormeneo, jugador professional d’escala i corda i professor d’EF; Joana Martínez jugadora professional; ‘Morret’, de la categoria de promeses; i Toni Jover, que també va ser jugador en Rafelbunyol, un poble "únic" en tota la comarca i els voltants pel que fa a la pràctica de la modalitat de raspall, pel que és conegut com "l’illa del raspall". L’alcalde, Fran Alberto López, es va manifestar a favor de què les dones tinguen cada dia més protagonisme en la pilota.

diferents generacions de pilota. Professorat de l’IES Rafelbunyol, la Universitat de València (UV) i professionals de la pilota van participar en un taller de Pilota Valenciana celebrat el 22 de desembre al trinquet. 1, 2 i 3 En la jornada "Va de dona" van participar dues alumnes federades de l’institut, entre altres persones. F