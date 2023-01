Tom, aprenent de detectiu

El taüt era obert i en l’ambient hi havia una forta olor d’humitat. Amb el cor bategant-li fortament, Tom s’hi acostà i va veure el cos del Comte Dràcula, amb el cap sobre un coixí de setí. Forçant els ulls a través de l’obscuritat, Tom va distingir sang a les dents del vampir.

Sense previ avís, Dràcula començà a menejar-se.

Al principi ell només va sentir un calfred. De sobte, amb un moviment ràpid, Dràcula s’incorporà i els seus horribles claus tacats de sang buscaren la gola de Tom.

Amb un crit de terror, Tom saltà cap enrere. En aquell mateix moment, però, Dràcula recuperà la seua posició i el seu cap tornà a descansar al coixí de setí.

Tom, tot tremolós, es va girar cap a Dietmar:

‒Aquest lloc fa feredat ‒murmurà‒. Anem-nos-en.

Dietmar va assentir. Pujaren l’escala i eixiren fora, enmig d’un sol abrusador. Dalt d’ells, un rètol deia: Museu de Cera de Gastown. Visiteu la Cambra dels Horrors!

Dietmar va riure.

‒Ha estat fantàstic, Austen. Quan Dràcula s’ha assegut, has tingut un ensurt de mort.

‒D’això res ‒digué Tom, enrojolat davall les seues pigues‒. Fa falta molt més que un monstre mecànic per a espantar-me, Oban.

‒Aleshores, tornem-hi. No he pogut veure gaire bé les criatures de l’espai.

‒Oblida-ho ‒feu Tom‒. Tinc fam. A més a més, aquí venen els meus avis.

Enfilaren carrer amunt en direcció a una parella de vells que examinaven uns cinturons de cuir en una parada.

‒Ei, àvia, avi! La Cambra dels Horrors ha estat magnífica, sobretot quan em demanaren de posar Dietmar en l’exposició.

L’àvia somrigué:

‒Us convidem a dinar.

‒Magnífic! ‒exclamà Dietmar.

L’avi examinà els turistes que passejaven per la plaça de Maple, agafà l’àvia de la mà i es dirigiren al carrer Water.

‒Fins fa ben poc ‒digué, assenyalant els edificis de rajoles‒, el lloc que ocupen aquelles botigues era el cor de Skid Road. Després, la zona va ser urbanitzada i batejada amb el nom de Gastown.

‒Què vol dir Skid Road? ‒preguntà Dietmar.

‒És una vella expressió relacionada amb la tala d’arbres. En els temps de la colonització, hi havia hotels barats al costat de les carreteres per les quals els troncs eren transportats a les serradores. Així va ser com les zones pobres de ciutats com ara Vancouver i Seattle arribaren a ser conegudes com Skid Road.

‒Gastown no em sembla gaire pobre.

‒No ho ha estat mai més, però Vancouver encara té una Skid Road, just darrere d’aquells edificis.

‒Això de Skid Road sona bé ‒digué Tom‒. M’agradaria fer-hi una volta.

L’avi negà amb el cap;

‒No és una bona idea, Tom.

‒Per què?

‒Per començar, hi ha una gran quantitat de delinqüents, per aquella zona.

‒Fantàstic! ‒exclamà Tom‒. Potser hi puc trobar algun cas per resoldre.

L’àvia somrigué al seu marit.

‒Acabes de ficar la pota, Bob. Saps ben bé que Tom només pensa ser detectiu.

‒Sí ‒va assentir l’avi‒, crec que ha estat una equivocació. Bé, heus ací la nostra invitació: un sopar a La Cua de Pa.

‒Pa!? ‒digué Tom, decebut‒. Això sona a menjar de presó.

Es va detenir per observar atentament la situació de Skid Road i va seguir els avis cap al restaurant. A l’interior, hi havia per l’aire una olor de pa acabat de coure, i una música com de casa de joc eixia d’una antiga pianola; penjades a les parets, graelles antigues, bateries de cuina i fins i tot una desballestada màquina de cosir.

La cambrera els va conduir a una taula situada en un racó i els va donar uns petits diaris.

‒Que estrany! ‒digué Dietmar‒. Quina classe de lloc és aquest?

‒Durant el període de crisi econòmica conegut com a Depressió, la gent era molt pobra ‒explicà l’àvia‒, i molts havien d’esperar en una cua de pa per obtenir menjar gratuïtament.

Tom estudià el seu diari, que era en realitat el menú del restaurant.

Trobe que prendré sopa de fideus i pollastre Temps durs.

‒Jo prendré coca de maduixes ‒digué Dietmar‒; després un bon tros de pastís de nabius, galetes de civada amb panses i unes rosquilles de canella.

‒No rigueu ‒digué Tom als seus avis, que no podien aguantar-se‒. Dietmar no està exactament gros, però és el campió dels fartaners.

‒Au Tom, sigues educat ‒feu l’àvia‒. Dietmar és el nostre convidat.

Després d’encarregar el menjar, l’avi els plantejà una endevinalla:

‒Com va saber Sherlock Holmes que un tren havia passat per un lloc?

Tom es rascà el cap.

‒Hauria de saber-la, aquesta.

‒Perquè el tren ha deixat les petjades al darrere.

Tom somrigué als seus avis afectuosament. Estava passant un magnífic estiu amb ells, però ara havia descobert la forma perfecta de trobar alguna cosa realment emocionant: investigaria la Skid Road a la recerca d’algun cas.

La idea era tan excitant que Tom pensà que no podria menjar res. Però així que els posaren al davant una barra de blat, se li va fer la boca aigua.

‒Crec que podria viure a pa i aigua ‒digué content‒. La presó no deu ser tan dolenta.

L’avi bellugà el cap:

‒Crec que la vida a la presó és terrible, i molt avorrida. De segur que el crim no paga la pena.

‒Parlant de crims ‒intervingué l’àvia dirigint-se a Tom amb un somriure‒, lliges llibres de detectius?

‒Ja ho crec! He llegit tot el que he pogut sobre buscar pistes, seguir sospitosos i tot això.

‒Però com trobes els sospitosos que has de seguir?

‒Hi ha criminals pertot arreu ‒digué Tom, que feu una ullada al restaurant i afegí en veu baixa‒: fixeu-vos en aquells homes que acaben d’entrar. Si el gros no és un delinqüent, em menge ara mateix el meu barret.

Totes les mirades es giraren cap a l’entrada, on dos homes accionaven la pianola. Un d’ells, que vestia jaqueta i corbata, era japonès; l’altre també portava un vestit, però el duia molt arrugat i la panxa li penjava per damunt del cinturó. El seu cabell escàs, pentinat enrere, mostrava un crani rosat.

‒Fastigós ‒feu Tom‒. Mireu aquella papada, tremolant com la barbeta d’un titot.

Mentre Tom parlava, l’home els mirà i es va dirigir cap a ells.

‒T’ha sentit ‒murmurà Dietmar‒. Crec que ens va a disparar, i no hi ha cap lloc on poder amagar-nos!

‒No sigues ximple! ‒digué Tom, amb veu tremolosa‒. Això només passa a la televisió.

Quan arribà a la taula on eren asseguts, l’home allargà la mà i Tom s’espantà, esperant el tret d’una pistola. En compte d’això, l’home i l’avi encaixaren les mans.

‒M’ha semblat reconéixer-lo, Bob ‒digué.

‒Com està vostè, inspector? Preguntà l’avi‒. Crec que deu recordar la meua esposa, Eve. I aquests dos joves són de Winnipeg. Tom és el nostre net i Dietmar està ací amb uns parents, a la part nord de Vancouver.

Tom es ruboritzà.

‒Inspector? ‒preguntà amb veu feble.

‒Exacte. Inspector Mort, de la policia de Vancouver.

Dietmar va riure amb ganes i els avis van esbossar un somriure. A Tom li vingueren ganes d’amagar-se davall la teula.

‒On és l’acudit? ‒preguntà l’inspector Mort‒. Aquest xicot té la cara tan roja com el seu cabell.

Dietmar tornà a riure amb ganes:

‒Tom Austen, l’aprenent de detectiu, ens acaba de donar una brillant lliçó sobre les característiques d’un criminal.