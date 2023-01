La Fundació Bromera celebra una nova edició del #SeminariEntreLínies

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura es troba immersa en l’organització del #SeminariEntreLínies4, una jornada formativa sobre clubs de lectura per a professionals del món de les biblioteques, les llibreries i la docència.

L’activitat tindrà lloc el divendres 10 de febrer, en horari de 10 a 14.30 hores, a l’Espai ADEIT de València.

La matrícula és gratuïta. Les inscripcions es podran realitzar fins al 10 de febrer en el web www.clubdelecturaenvalencia.org (secció «Activitats»), on també està disponible el programa. Els professionals de les biblioteques que hi assistisquen rebran un certificat d’assistència del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV).

Així mateix, la Fundació Bromera també certificarà la participació dels assistents.

La jornada començarà a les 10 hores amb la conferència «Clubs de lectura: espais de ciutadania» de Cristina Novoa, docent i excoordinadora de l’Assessoria de Biblioteques Escolars de la Xunta de Galícia, sobre tipologies, requisits i possibilitats dels clubs de lectura.

A continuació, hi haurà un esmorzar i, després, el taller «Llibres dispars per a lectors diversos», a partir d’una selecció d’àlbums il·lustrats per a grups lectors, a càrrec de Piu Martínez, formadora, editora i prescriptora. El curs finalitzarà amb la taula redona «Més enllà dels clubs de lectura», en la qual participaran Mercè Pérez, editora de Sembra Llibres i coordinadora del Grup de lectura «Llegim Autores en Català» de La Repartidora; Pepa González, directora de la Biblioteca San Fermín de la Xarxa de Biblioteques Públiques Municipals de Madrid; Pau Banyó, director de la Biblioteca Pública Municipal de Beniarbeig, i Carme Navarro, mediadora, formadora i dinamitzadora de diversos clubs de lectura. La taula estarà moderada per la periodista Emma Tomàs.