«I ara, com ens relacionem?»: la nova proposta del Centre del Carme

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) presenta les activitats del seu programa d’educació i mediació per als mesos de gener a abril, amb propostes enfocades a diferents grups de població, entre els 0 i 99 anys. El programa, que per a este curs 2022-23 ha sigut conceptualitzat i desenvolupat pel col·lectiu Pedagogías Invisibles, proposa generar espais dins del CCCC en què les persones puguen retrobar-se, recalibrar i reconstruir el seu pensament artístic contemporani.

La programació d’este curs partix de la pregunta «I ara, què?» per a abordar cada trimestre qüestions més específiques a través de diferents iniciatives i trobades. Així, entre octubre i desembre, l’equip de mediació va treballar sobre el concepte de consum amb activitats en les quals van participar més d’un miler de persones: 600 alumnes de 24 centres escolars; més de 70 famílies en el programa per a la primera infància i als nuclis intergeneracionals; més de 50 persones en els tallers ocupacionals, i més de 300 en les trobades destinades al públic general.

Per al segon trimestre, les propostes giren entorn de la pregunta «I ara, com ens relacionem?» per a impulsar la reflexió sobre les relacions socials actuals. L’alumnat d’Infantil podrà participar de dimarts a divendres d’11:00 a 12:30 hores, en la visita-taller «Aprendre i jugar, tot és posar-s’hi», que mostra un altre tipus de relacions a través d’instal·lacions de joc dissenyades per a projectar el món intern dels més menuts.

Per a Primària, l’activitat «No tinc BFF» (de dimarts a divendres d’11:00 a 12:30 h) tracta les diferents maneres d’entendre la xarxa de vincles, experimentar comunitat, afectes i la cura a l’aula per a comprendre la diversitat d’una manera enriquidora.

Finalment, també de dimarts a divendres amb el mateix horari, tindrà lloc la visita-taller «Valors exfamiliars» on els grups de Secundària treballaran sobre la desconstrucció del camí i els objectius establerts per la vida adulta amb la finalitat de generar opcions diverses i múltiples, més enllà del que està preestablert.

Este quadrimestre, el Centre del Carme també compta amb programació per a persones amb diversitat funcional; grups sénior i intergeneracionals i públic jove i familiar. En els mesos de maig i juny el tema central serà els aprenentatges.