L’edició de 2022-23 és la més multitudinària del programa «Pilota a l’escola»

Este curs 2022-23 el programa «Pilota a l’escola» arriba a 42.933 alumnes —22.753 xics i 20.180 xiques— de 820 centres educatius d’arreu la Comunitat Valenciana. Estes xifres suposen el doble que l’any passat i quatre vegades més que en 2015. Així, la 17a edició s’ha convertit en la que té més alumnat i centres inscrits. Una participació rècord.

El programa «Pilota a l’escola» —impulsat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en col·laboració amb la Federació de Pilota Valenciana— pretén contribuir al fet que l’alumnat conega la pilota valenciana i els seus valors i, alhora, servisca com un potenciador d’hàbits saludables vinculats a l’esport.

La consellera d’Educació, Cultura i Esport, Raquel Tamarit, destaca que la iniciativa «és una aposta pel futur del nostre esport, ja que estem creant planter des de les escoles i afició pel nostre esport entre l’alumnat». A més, Tamarit recalca el vessant coeducador del programa , ja que «la meitat de l’alumnat participant són xiquetes». «El futur de la pilota implica que cada vegada hi haja més dones als trinquets, no només a l’escala i a les galeries, sinó també com a pilotaris. En este sentit, ‘Pilota a l’escola’ està fent un paper fonamental», considera la consellera.

En Primària, on enguany s’han inscrit 26.752 alumnes de 712 escoles, els monitors i diversos jugadors i jugadores de pilota en actiu, duen a terme accions academicoesportives dirigides a l’alumnat de 4t, en una sessió de dues hores (una unitat didàctica i diversos jocs i elements audiovisuals».

A l’ESO —15.978 estudiants inscrits de 103 instituts—, a més de la visita als centres de jugadors i jugadoresde prestigi, el programa inclou una competició estructurada en quatre fases, per a posar en pràctica la unitat didàctica. La primera d’estes fases és intracentres; després es disputarà una fase intercentres, amb partides entre dos instituts pròxims d’anada i tornada per a escollir els huit millors equips de cada centre. Tot seguit hi haurà trobades intercomarcals amb una lliga de la qual eixiran els equips de la fase final.

Pel que fa a l’FP, el programa va dirigit a l’alumnat de la família professional d’Activitats Físiques i Esportives. Enguany hi participen 203 alumnes de cinc instituts, que també rebran la visita de jugadors professionals de pilota. En estes trobades, l’alumnat podrà conéixer tota la trajectòria esportiva de l’esportista, que també assessora el professorat en tots aquells aspectes tècnics i tàctics que necessite. A més, s’organitza una competició entre els centres participants perquè l’alumnat experimente l’esport en primera persona.