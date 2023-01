El Col·legi San Cristóbal de Castelló ha sigut premiat en el concurs nacional «Huertos de Biodiversidad», creat per la Fundació Global Nature. La finalitat del concurs —que ha sigut de vídeos— és la de valorar el paper dels horts escolars, com una aula més de les Ecoescoles, potenciant les seues possibilitats com a vehicle per a la integració curricular de continguts mediambientals en exteriors.

L’hort escolar del San Cristóbal és el lloc ideal per a treballar l’Educació Ambiental, ja que a través d’esta eina pedagògica, l’alumnat aprén sobre temes com el consum; l’alimentació; els desperdicis i el reciclatge; a més de qüestions sobre la salut i valors com l’apreciació de totes les formes de vida, l’equitat i la solidaritat amb les altres persones i el planeta, expliquen des del centre concertat. Així, l’alumnat cultiva, cuida i manté les verdures i hortalisses, comprometent-se amb el treball individual i grupal, alhora que es responsabilitzen de la donació dels aliments i cultius, en este cas, a menjadors socials, pel que d’esta manera també es fomenta el treball desinteressat i la solidaritat.