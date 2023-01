Mandarines ecològiques i de kilòmetre zero al costat del col·le

Conéixer com es cull una mandarina; saber les diferències entre un taronger i un mandariner; i ajudar a mantindre un cultiu com este, tan arrelat a la Comunitat Valenciana, són alguns dels propòsits d’un projecte pilot que l’Escola Internacional Waldorf Valencia, al Puig, va iniciar al mes de setembre i ara ha finalitzat i esperen mantindre-la.

La iniciativa pretén, a més, augmentar la integració del centre privat al seu entorn, enmig de l’horta, on dos camps de mandarines que no havien pogut ser recol·lectats pel seu propietari han passat a ser gestionats per les famílies del col·legi, amb l’ajuda dels mestres i el personal de manteniment.

Així, des del centre expliquen que, per una banda, l’objectiu és ajudar als propietaris a mantindre uns camps que, desgraciadament, tenen molt poc rendiment hui dia, pels baixos preus que se paguen per la collita. D’altra banda, l’alumnat aprén sobre el camp: quan cal podar, i com netejar i collir, a més de valorar el seu entorn.

Tanmateix, alguns arbres van quedar en mans de l’escola, i pogueren vendre les mandarines i recaptar diners per al viatge de fi de curs de 6é de Primària i 1r d’ESO. Les mares i pares que han volgut, a més, d’implicar-se, han pagat una quantitat simbòlica i es fan càrrec de quatre arbres cadascú. D’esta manera, en la iniciativa s’ha implicat a tota la comunitat escolar en una mena d’apadrinament que ha tingut molt d’èxit, afirmen des del centre educatiu. El projecte també té una part solidària, ja que el passat Nadal, una part de la collita va ser donada a Casa Caridad.

Respectar la terra

Toni Palamós, professor d’Horticultura del centre i docent que ha encapçalat l’acció, explica que la idea d’encarregar-se dels horts va sorgir arran d’un xicotet conflicte que tenien. «Els alumnes a vegades agafaven mandarines o entraven a jugar als camps del costat i això va crear un xicotet conflicte amb el propietari», afirma. Per això, van decidir «pegar-li la volta i trobar una solució» per a, entre altres coses, «ensenyar als alumnes a respectar i aprendre l’esforç que costa».

Així, des de setembre, uns 40 estudiants de 6é de Primària, 1r, 2n i 3r d’ESO han treballat de manera ecològica i amb tractaments biodinàmics, unes 50 fanecades de mandariners i han sigut testimonis —i partícips— de tots els processos necessaris per a tirar endavant un hort fruital. «Han posat en valor este treball; han aprés que les sèquies tenen 1.000 anys i com tots els llauradors tenen cura d’elles; han vist que arriba aigua totes les setmanes...», relata el professor.

«L’experiència ha sigut la més completa possible, sobre el valor paisagístic i històric d’este patrimoni i també s’han apropat les famílies», afegix el docent. De fet, pares i mares han estat treballant en els horts, fora d’horari lectiu, en les comissions de treball que té el centre. «D’una cosa que era problemàtica, hem involucrat tothom i li hem donat la volta», afirma.

«Ara hi ha molts camps abandonats, perquè no hi ha relleu generacional i la gent major comença a deixar-ho, però s’ha vist també com la gent jove sap valorar este treball», afegix el professor d’Horticultura, una matèria que al Waldorf donen des de 3r de Primària, on treballen l’hort escolar —tenen un hivernacle— i també aprenen sobre jardineria.

Per la seua part, Rafa Noguera, tutor de 6é de Primària i 1r d’ESO, destaca que «tots han participat en l’hort», i eren les i els alumnes qui ensenyaven als pares a podar, tallar... Cal tindre en compte que molt de l’alumnat del centre privat és d’origen estranger, pel que no tenien eixe arrelament a un cultiu tan típic en bona part de les comarques valencianes com són els cítrics. «Han tingut diferents vivències i han conegut, des del punt de vista històric, tot el desenvolupament de l’horta i el que ha significat per a València, també com a element cultura. Ha sigut una forma molt directa de posar-ho en valor i prendre consciència», afirma el tutor.

A més de la donació a Casa Caridad, les mandarines es van vendre a la fira que organitza el col·legi abans de Nadal, així com suc natural. «Més kilòmetre zero impossible», assegura Toni Palamós. Tanmateix, els alumnes Álvaro Pallás (1r d’ESO) i Luz Oijman (6é de Primària) expliquen que amb els fons que han aconseguit finançaran part del viatge de fi de curs a Roma.

Luz assegura que ha aprés molt i que també ha sigut «molt d’esforç, però ha pagat la pena». A més destaca que les mandarines del col·le «estan molt més bones que les comprades». Per la seua part, a Álvaro el que més li ha agradat ha sigut podar i collir. «No sabia que hi havia unes tisores especials», reconeix.

Una pedagogia vivencial

L’Escola Internacional Waldorf Valencia està auspiciada per la Fundación Waldorf Valencia i impulsa projectes formatius i activitats culturals, mediambientals i socials al·lineats ambla filosofia Waldorf. De fet, és l’única escola amb esta pedagogia a València i té en l’actualitat 155 estudiants de 21 nacionalitats diferents.

Entre altres coses, la pedagogia Waldorf col·loca als xiquets i xiquetes al centre de l’aprenentatge, respecta els seus ritmes i els manté allunyats dels dispositius digitals, almenys durant els primers anys de la seua escolarització. A més, donen molta importància al contacte amb la natura i els treballs manuals, per a tractar els continguts vivencialment. Per eixe motiu, projectes com l’apadrinament de mandariners encaixen molt bé amb la filosofia de l’escola, expliquen.

BONA PART DE LA COLLITA ES VA VENDRE, ALTRA VA SER DONADA A CASA CARIDAD I TAMBÉ VAN FER SUCS NATURALS EN L’ESCOLA.