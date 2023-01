Tauló de fotos: Activitats

El cinema social arriba al Claret de la Fontsanta. Miguel Ángel Tobías, productor i director de pel·lícules documentals i escriptor d’obres com Renàixer als Andes, ha visitat el Col·legi Claret Fuensanta de València, on va realitzar una jornada d’intel·ligència emocional amb l’alumnat de Secundària i les famílies. Al centre van poder vore el seu nou documental, «El camino interior» i van tindre una xarrada sobre la importància de ser coherents amb els ideals per a ser feliços. Per al centre i l’alumnat —d’orígens molt diversos—, va ser una experiència molt profitosa.

El col·legi de les meravelles. El Col·legi Salesià San Juan Bosco de València ha recuperat recentment els seus «divendres alternatiu», una activitat d’aprenentatge servei en la qual l’alumnat més major (en este cas de 3r i 4t d’ESO) prepara una vesprada de jocs per als més menuts, de 1r i 2n d’ESO. Esta vegada, ha sigut un joc d’scape, ambientat en Alícia en el País de les Meravelles. Els centres educatius poden enviar les seues fotos a levante.aula@epi.es