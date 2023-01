Tornen els «Encontres a la Biblioteca Valenciana»

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha posat en marxa, un any més i en col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’editorial Bromera, el cicle «Encontres a la Biblioteca Valenciana», pel qual han passat ja més de 60.000 persones des de la seua creació. L’edició de 2023 començarà el 8 de febrer amb una sessió sobre l’obra de l’escriptora basca Dolores Redondo adreçada a estudiants de batxillerat i adults. Aquests encontres són el final d’un treball que, prèviament, ha començat a les aules amb la lectura de l’obra d’un autor o autora. Jovi Lozano, Elvira Cambrils, Lola Mascarell, Josep A. Fluixà, Beatriz Giménez de Ory, Gràcia Jiménez, Pablo Auladell, Curro Cañete, Marcos Giralt Torrente i Ben Clark són la resta de professionals de l’escriptura que visitaran el Monestir de Sant Miquel dels Reis en aquesta edició. El cicle finalitzarà el 3 de maig amb Clark, poeta eivissenc d’origen britànic.

Les trobades, gratuïtes amb reserva prèvia, estan adreçades a grups de Primària, ESO, Cicles Formatius, Batxillerat, Escoles d’Adults, associacions culturals i clubs de lectura. El nombre màxim d’alumnes per grup és de 60. Aquestes sessions seran gravades i difoses, per la qual cosa els centres admesos hauran de disposar dels permisos necessaris per si els assistents apareixen en els enregistraments. Per a participar-hi, els docents o els coordinadors de les associacions i els clubs han de contactar amb la Biblioteca Valenciana en el telèfon 963 87 40 00 o a l’adreça electrònica bv@gva.es. Els particulars poden assistir-hi sense necessitat de reserva. Aquesta activitat s’emmarca dins de les iniciatives que la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu du a terme per a promoure la lectura. Els encontres van precedits d’una visita guiada opcional al Monestir de Sant Miquel dels Reis.