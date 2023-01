Estudiar les aus de l’Albufera per a valorar-les

L’IES Enric Valor de Silla ha estrenat un mural al pati amb un tema poc habitual però molt necessari. El protagonisme no el tenen ni personalitats ni referents per a l’alumnat, sinó un exemplar de xarxet marbrenc, una de les aus que habiten l’Albufera, el parc natural que tenen a prop del centre i que, tot i així, sempre pot servir per a aprendre noves coses. Bé ho saben al centre, que cada curs hi porta a diversos grups d’excursió.

La Marmaronetta angustirostris —o cerceta pardilla, en castellà— és un ànec que està en perill i va ser l’elegit per l’alumnat per a participar en la iniciativa «Murals contra el delicte ambiental» del projecte LIFE Guardianes de la Naturaleza de SEO/BirdLife i Lourdes Berzas (Loubé), psicòloga ambiental i artista. El projecte ha proposat a diferents centres educatius de tota Espanya realitzar murals, com a una manera diferent de fer activitats sobre medi ambient i canvi climàtic, unes temàtiques cada vegada més presents a les aules. «Els murals queden bonics, creen un espai agradable en el qual estar, que contemplar i del qual sentir-nos part. Cal tacar-se, traure la creativitat a relluir, i treballar en equip. Creiem que són una eina perfecta per a lluitar contra els delictes ambientals que agreugen la crisi ecològica en la qual estem», afirmen des de l’entitat. Així, es tracta de treballar una temàtica a classe —investigar delictes ambientals i les espècies afectades— i fer una il·lustració científica —amb dades i informació— en un mural pintat per totes i tots. La proposta es dirigix, preferiblement, a grups de 3r i 4t d’ESO. A l’Enric Valor de Silla han participat uns 60 alumnes de quatre grups de 3r d’ESO i s’han implicat els departaments de Biologia, Física i Química i Educació Plàstica. Vicent Suay, professor de Biologia de l’IES, detalla que els van proposar fer un mural sobre l’Albufera. «És un tema que ens interessa molt i ja acostumem: en 3r d’ESO fem una activitat i els portem al Racó de l’Olla, al Centre d’Observacions d’Aus, i en 4t d’ESO, al Tancat de la Pipa», afirma. Principals problemes D’esta manera, al desembre van fer dues sessions. La primera teòrica, per a explicar els problemes que enfronten les aus en perill, en concret les de l’Albufera de València, i d’elles es va triar el xarxet marbrenc. Durant la segona hora, l’alumnat dels diferents grups va pintar el mural al pati de l’institut, amb el disseny que havia preparat Lourdes Berzas, qui va completar el que faltava a les vesprades, fins a acabar el mural, que ja lluïx des d’abans de Nadal a l’institut, posant de manifest els perills i la importància de preservar la fauna per a conscienciar a tota la comunitat educativa. La caça, la contaminació i les espècies introduïdes que alteren els ecosistemes són alguns dels «principals problemes» que tenen les aus al parc natural, explica Rosa Roselló, també professora de Biologia a l’institut. Quant a la sensibilització, afirma que va ser una iniciativa «molt bona» i que va servir a l’alumnat per a «adonar-se’n que, tot i estar a prop del parc, no coneixen la majoria de les espècies». «La xarrada va ser molt dinàmica i els va agradar molt, i van ser conscients de la complexitat de l’Albufera i de les espècies que l’habiten», afegix la docent. «El temari de 3r d’ESO està molt centrat en el cos humà, però incorporem sempre que podem temàtiques de medi ambient. El pròxim mes anirem a l’Albufera, i gràcies a la sensibilització que han tingut enguany, segur que aprofitarem més la visita», apunta Rosa Roselló. Marta, una de les alumnes participants, reconeix que el mural els ha servit per a conéixer «els perills de la caça il·legal, la contaminació, la sequia o el canvi climàtic». A més, assegura que han descobert aus que no coneixien i de les quals creu que «s’ha de difondre la seua situació». Per la seua part, el seu company, Àngel, ara té més apreci cap als animals d’este parc natural valencià. «No sabia que les aus eren tan importants; ho he vist arran del projecte i hem de cuidar-les. Si no hi haguera aus en l’Albufera, no seria com és ara, no seria un parc natural complet», apunta. Educar als més joves «Murals contra el delicte ambiental» és un projecte que es realitza amb fons europeus en el que han participat, entre el curs passat i este, huit instituts d’Espanya. SEO/Birdlife ha treballat en àmbits com la investigació i formant a agents ambientals o professionals de l’advocacia, entre altres, i amb els murals el projecte ha arribat als centres educatius. Altres temes que s’han tractat en centres d’altres comunitats autònomes —com Andalusia, Galícia, Madrid o Catalunya— són l’abocament d’hidrocarburs o els incendis forestals. Lourdes Berzas explica que si a les aules «no es parla de la crisi ecològica i la crisi ambiental, poc pot avançar-se», ja que educar als més joves suposa «tallar la cadena» que contribuïx al fet que molts dels delictes ambientals se mantinguen. La muralista explica que l’alumnat acull la iniciativa «prou motivat». «És una activitat que els trau d’una classe normal, que els permet eixir al pati i tacar-se i se’ls dona una visió alternativa, perquè l’educació ambiental a vegades pot ser massa explicativa i avorrida». «Projectes com este els donen una altra perspectiva i fan que s’involucren, facen preguntes... Despertar-los la curiositat és fonamental perquè transmeten esta informació al seu entorn», apunta la jove. Tanmateix, l’artista reconeix que a ella, estos projectes —que també realitza més enllà de Guardianes de la Naturaleza— li «aporten molt». El xarxet marbrenc és l’anàtid més amenaçat d’Europa, ja que depén dels aiguamolls, pel que es veu molt afectat per la sequera i la contaminació. A la península ibèrica, la seua àrea de distribució s’ha reduït un 40 % en tan sols 15 anys: està en els marenys del Guadalquivir, al Fondo i en l’Albufera de València. A més, s’ha vist molt perjudicat per la caça. En les sessions va participar l’alumnat de 3r d’ESO. L’artista Lourdes Berzas explica que, en el mural —de 22 x 1,75 m—, tots els estudiants van deixar la seua petjada. De manera grupal van pintar els fons, dissenyar els dibuixos de les amenaces, i donar forma als textos perquè el resultat final fora el més educatiu, adaptat i bonic possible.