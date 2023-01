«El programa Erasmus + ens permet millorar les nostres pràctiques pedagògiques»

El projecte Erasmus + KA1 Aprendre a cooperar: l’èxit de l’educació europea, que ha desenvolupat l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs, ha finalitzat recentment una estada formativa a Lisboa (Portugal).

Allí, la professora de valencià i vicedirectora del centre, Anna Dasí, ha vist de primera mà com s’organtiza el sistema educatiu portugués, gràcies al curs Structured Educational Visit to Schools & Training Seminars in Lisbon, organitzat per English Matters.

La formació ha agrupat a professorat europeu de huit nacionalitats, que han aprés sobre la dimensió europea de l’ensenyament i han observat les bones pràctiques pedagògiques. «Normalment, sempre veiem la feina que fem des del nostre punt de vista, com a professorat que impartix la classe. Canviar la focalització i presenciar les classes que fan altres docents i interactuar amb l’alumnat present és una experiència molt enriquidora, que ens ajuda a millorar les nostres pràctiques pedagògiques que duem a terme», comenta la professora. Durant una setmana, visitaren quatre complexos educatius o agrupamentos (a Portugal totes les etapes obligatòries —fins els 18 anys— estan juntes físicament i amb el mateix equip directiu).

«Hem visitat tant centres públics com privats, amb un alt percentatge d’alumnat migrant o d’ètnia gitana i amb estudiants de carreres professionals de música i dansa. En tots els casos, treballen per crear comunitat educativa, per fer que l’alumnat se senta bé i tinga ganes de participar. I sobretot, per fomentar la seua responsabilitat i autonomia», afegix la docent.

A més de les estades a les Escolas Póvoa de Santa Iria, Escolas de Santo António, Colégio Atlântico, a Lisboa, i Escola Básica e Secundária Quinta das Flores, a Coimbra, el programa també incloïa una aproximació a la cultura portuguesa, amb visites organitzades a Lisboa, Sintra i la Universitat de Coimbra. «El programa Erasmus + ens permetrà millorar les nostres pràctiques pedagògiques, replicant algunes de les actuacions que hem observat, així com dur endavant futures estratègies KA2, de mobilitat d’alumnat, gràcies als contactes que hem pogut fer amb docents d’altres països» conclou la vicedirectora de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs.

Aprenentage Basat en Projectes

El primer trimestre, David Fabuel i Michel Javaloyes, altres dos docents de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs, també van participar en un curs internacional. Es tracta del Project-Based Learning (PLB) in the Classroom: setup, integration and reflection, amb l’escola Europass Teacher Academy a Florència (Itàlia), sobre l'aprenentatge basat en projectes (ABP) i com integrar esta metodologia a classe i al currículum escolar de cada matèria, utilitzant les últimes tècniques i eines d'aula. L’ABP permet als estudiants participar de manera pràctica en el seu aprenentatge, a través d’investigacions, exposicions o ferramentes multimèdia. Durant el curs van reflexionar sobre quines eines són les millors per integrar esta metodologia.

«Hem aprés noves ferramentes perquè el professorat puga desenvolupar de forma mès pràctica les seues matèries amb el seu alumnat. Noves tècniques que, com a professors d’Economia i Educació Física, aplicarem cada dia a l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs. L’estada a Florència també ens va servir per a conéixer a professorat d’altres països, i aprofundir en el coneixement dels diferents sistemes educatius dels estats de la Unió Europea», apunten.