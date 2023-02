El grup valencià d’Aprenentatge Servei prepara la seua 7a trobada a Torrent

El Grup Territorial d'Aprenentatge Servei de la Comunitat Valenciana —integrant de la Xarxa Espanyola d'Aprenentatge Servei (REDApS)— i el Cefire de Torrent, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Quart de Poblet, estan organitzant la 7a Jornada d'intercanvi d'experiències sobre Aprenentatge Servei (ApS) amb el títol «ApS: millorem els nostres projectes i guanyem cohesió social».

Esta 7a jornada se celebrarà el dissabte 25 de febrer a les 10:00 hores, al saló d'actes de l'Ajuntament de Quart de Poblet. Hi està prevista la participació de professorat de totes les etapes educatives —des d'Infantil fins a l'ensenyament universitari—; de membres i representants d'entitats socials; i de tècnics i responsables polítics municipals de joventut i participació.

La ponència marc anirà a càrrec de Roser Batlle, membre de la xarxa estatal i referent com a impulsora d'esta proposta pedagògica. A més, els organitzadors expliquen que hi haurà temps per a conèixer en detall experiències d'èxit d’aprenentatge servei que duen a terme alguns centres; i se celebrarà un col·loqui per reflexionar sobre el desenvolupament d’esta pedagogia educativa des d'una perspectiva local, mitjançat el diàleg entre centres educatius, entitats promotores de l'ApS i municipis. També hi haurà testimonis tant de professorat com d’alumnat que treballa d’esta manera a classe.

A les jornades —que compten amb el suport de Caixa Popular i l'editorial Edebé— és possible registrar-se fins al 14 de febrer, a través del web del Servei de Formació del Professorat de la Generalitat. En concret, es tracta d’un total de 10 hores de formació docent, coordinades per Miguel Ángel Carmona i Maria Dolores López. Entre altres coses, es mostraran als participants eines per a innovar dins de l’aula.