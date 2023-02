Obert el termini dels Premis València 2023

Assaig, poesia, narrativa i novel·la gràfica són els gèneres a què es poden presentar fins al 28 de febrer, inclòs, els escriptors o escriptores que participen en la nova edició dels Premis València, convocada per la Institució Alfons el Magnànim, i a la qual podran optar totes les obres originals, inèdites i no premiades anteriorment en altres concursos.

El certamen, que inclou els Premis València Nova, compta amb una dotació global de prop de 100.000 euros. Cada convocatòria de narrativa disposa d’un premi de 13.000 euros, mentre que les de poesia són de 9.000 en les dues llengües, la d’assaig, de 13.000, i la de novel·la gràfica, de 12.000. A més, el guardó comporta la publicació de l’obra i l’obsequi d’un quadro original de l’artista Manuel Boix.

Amb l’objectiu de donar oportunitats als més joves, el Magnànim celebra també els Premis València Nova, per a menors de 35 anys. La dotació econòmica d’aquests guardons és la següent: 7.000 euros per a narrativa en valencià, 7.000 per a narrativa en castellà, 5.000 per a poesia en valencià, 3.000 per a poesia en castellà i 7.000 per a assaig. Hi podran participar totes les persones de qualsevol nacionalitat que hagen complit els 18 anys d’edat el dia de la finalització del termini de presentació de les obres. No s’hi podran presentar les qui hagen guanyat el premi en els últims cinc anys. Les bases es poden consultar en www.alfonselmagnanim.net.

La presentació de la sol·licitud de participació es realitzarà des de la seu electrònica de la Diputació de València. La sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la següent documentació en format PDF: un exemplar de l'obra; DNI, passaport o qualsevol altre document d'identificació vàlid; una breu referència biogràfica, i una declaració jurada que l'obra és original, inèdita, que està lliure de qualsevol compromís d'edició, que no ha sigut premiada en altres concursos i que no està pendent de veredicte en la data en què finalitze el termini de presentació.