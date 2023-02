CaixaBank Dualiza i FP Empresa financiaran projectes que orienten a les xiques a les Steam

CaixaBank Dualiza i l’Associació de Centres de Formació Professional FPEmpresa han posat en marxa la IV edició de la Convocatòria d’Orientació Activa per a reconéixer i donar suport a les accions d’orientació dels centres educatius cap a l’FP i l’FP Dual.

La nova convocatòria cobrix les accions d’orientació que es facen durant el primer semestre del 2023, és a dir, fins al 30 de juny d’este curs. La inscripció està oberta fins al dia 28 d’este mes i els centres educatius han de realitzar-la a través del web www.caixabankdualiza.es. Pot presentar-se qualsevol centre educatiu públic, privat o concertat que impartisca ensenyaments reglats d’FP i/o FP Dual.

Tanmateix, els projectes poden estar dirigits a qualsevol de les famílies professionals ofertades per a este curs, sent prioritàries aquelles vinculades a l’àmbit Steam (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Arts i Disseny i Matemàtiques) o a la sostenibilitat i el desenvolupament del medi rural, expliquen les entitats impulsores.

Resultats al març

La iniciativa perseguix l’impuls de les accions d’orientació per a promoure un major i millor coneixement de la FP entre els estudiants de Primària, ESO i/o Batxillerat i en les quals els propis centres educatius exercisquen un rol clarament actiu i puguen comptar amb suport de les empreses. Més específicament, la convocatòria busca impulsar les noves vocacions femenines en professions tècniques industrials, relacionades amb les noves tecnologies i les professions Steam.

La comunicació dels projectes seleccionats pel Comité Avaluador de l’actual edició es realitzarà al llarg de l’última setmana de març i les accions d’orientació triades rebran una quantia econòmica d’un màxim de 2.500 euros en cada cas.

La directora de CaixaBank Dualiza, Paula San Luis, destaca la importància que accions conjuntes com esta tenen per a donar suport a la tasca d’orientació realitzada des dels centres educatius. Es tracta, segons apunta la directora, d’«un treball clau per a visibilitzar la realitat de la nostra Formació Professional i per a situar-la com a primera opció formativa».

Per la seua banda, el president d’FP Empresa, Luis García Domínguez, afirma que la orientació «és un element clau per a la millora del sistema de Formació Professional». «Només si els centres de Primària, Secundària i fins i tot els d’FP dedicaren part del temps de formació a ajudar a orientar a les persones, podríem millorar bastant el sistema», conclou.