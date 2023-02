La cinquena edició del projecte «Esport a l’Escola +1h» —impulsar la promoció de la pràctica de l’activitat física i l’esport entre l’alumnat de 3r i 4t de Primària— ja està en marxa. En esta cinquena edició, s’han adherit192 centres, la qual cosa suposa un total de quasi 13.500 escolars que gaudiran d’una hora més d’Educació Física a la setmana.

Quant al nombre de federacions, en total són 21 federacions autonòmiques les que participen, d’esports com escacs, atletisme, bàdminton, handbol, beisbol, esports adaptats (FESA), orientació, esgrima, frontenis, hoquei herba, judo, karate, muntanya i escalada, pàdel, rugbi, salvament i socorrisme, tenis de taula, tir amb arc, triatló, vela i voleibol.

La Fundació Trinidad Alfonso sufraga la despesa per al desenvolupament de les sessions i la contractació de tècnics. A més, enguany, com a novetat, el projecte comptarà amb la col·laboració de Decathlon, que proporcionarà el material esportiu necessari per a les sessions i també per a continuar practicant els esports en els centres, més enllà del programa.

Des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport expliquen que la iniciativa «compta amb un gran suport per part dels centres educatius i una bona opinió entre el professorat participant». En una enquesta de satisfacció realitzada el curs passat, el 98 % recomana el programa, repetix l’any següent i, fins i tot, apostaria per implementar-lo en més cursos, afirmen.

Cal recordar que este curs, a més, la nova llei educativa (Lomloe) i el decret valencià que la desplega, beneficien la matèria d’EF a Primària. En concret, la reforma educativa eleva de 120 a 180 minuts d’horari lectiu setmanal de l’assignatura en els tres cicles d’esta etapa educativa. Així, d’entre els centres adherits al programa, aquells que ja tinguen aprovada una tercera hora dedicaran el temps a «Esport a l’Escola +1h»; i, els que en tinguen dues, n’usaran una extra, dins de les hores de lliure designació..

«Esport a l’Escola +1h» s’integra dins de la iniciativa «Comunitat de l’Esport», un projecte conjunt de la conselleria i la Fundació Trinidad Alfonso, per a impulsar accions i iniciatives que contribuïsquen a convertir la Comunitat Valenciana en una referència de l’esport a Espanya.