Xarrades, tallers i activitats als centres pel Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència

El pròxim dissabte, 11 de febrer, es commemora el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, declarat per l’ONU en 2015 per a visibilitzar el treball de les dones en la investigació i la tecnologia, així com mostrar referents femenines amb l’objectiu d’impulsar noves vocacions en l’àmbit de les STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) entre les xiquetes.

Amb motiu d’esta data, diferents institucions han preparat activitats per als centres educatius i el públic escolar i/o familiar. Per exemple, el projecte Girls4STEM (de l’ETSE-UV) ha programat per al divendres, 10 de febrer, a les 10:00 hores una sessió especial amb la ‘madrina’ del projecte, Nuria Lloret Romero, investigadora i catedràtica de la Universitat Politècnica de València (UPV) en Administració Electrònica. La xarrada —dins del cicle «Professional»— se celebra en línia i està dirigida a alumnat de tota Espanya. Només cal que els centres educatius s’inscriguen prèviament, a través del web de Girls4STEM, per a accedir a la videoconferència, en la qual podran estar tota la sessió o només la primera o la segona hora. A més de Lloret, també participaran Oriana Circelli, enginyera civil i cofundadora i CEO de Wowplay; María Pilar Guerola Fuentes, enginyera Química amb experiència en Sistemes de gestió de Qualitat, Medi ambient i Seguretat i Salut en el treball; Lourdes González, especialitzada en tecnologies accessibles, educació i comunicació inclusiva; i Beatriz Lara, periodista i responsable de «Superpoderosas». Per altra banda, els centres del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) han organitzat un ampli ventall d’activitats divulgatives, com a xarrades en centres educatius, tallers i activitats virtuals, protagonitzades pel personal investigador dels diferents centres. Un exemple és l’Institut de Biomedicina de València. La seua investigadora postdoctoral Teresa Rubio explicarà este divendres els obstacles que tenien les dones científiques al passat i els que encara queden i també realitzarà tallers sobre l’ADN amb l’alumnat del CEIP Miguel de Cervantes de Xirivella. Per la seua part, la seua companya Lola Serrano estarà a l’IES Districte Marítim de València i Carmen Nuño, altra de les investigadores d’este institut, amb l’alumnat de l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja, mentre que la científica Rosa Viana parlarà hui amb els xiquets i xiquetes del Sagrado Corazón Vedruna (València); i Susana Rodríguez-Navarro visitarà el CEIP La Celada de Villena. De l’Institut de Física Corpuscular, les investigadores Emma Torró, Gabriela Barenboim, Arantxa Ruiz i Susana Cabrera faran una masterclass a 70 estudiants de 4t de l’ESO, i altres investigadores visitaran els IES Ricardo Marín Ibáñez de Xest o estudiants de la Coma (Paterna), entre altres. Llibres i exposicions Per la seua part, els IES de Teulada, el María Carbonell i Sánchez de Benetússer o La Comarcal de Picassent, així com el CEP Rei en Jaume de Tavernes Blanques faran tallers amb l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes. El CEIP el Barranquet de Godella, i les escoles Santo Ángel de la Guarda, Rafael Altamira, i Tomás de Villaroya —de València— celebraran el dia amb professionals de l’Institut d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments, igual que l’IES la Senda, de Quart de Poblet. Altres centres on hi haurà divulgació científica a càrrec del CSIC són el CEIP Montealegre (l’Eliana); l’IES Cid Campeador (València); el CEIP Vicente Gaos (València); el CEIP Lluís Vives (Benaguassil); el Col·legi Municipal de Benimaclet (València) o el CEIP María Moliner (Quart de Poblet), entre altres. La Casa de la Ciència del CSIC a València té també la mostra AstrónomAs; la Ciutat de les Arts i les Ciències fa una xarrada i presenta el llibre AstronautA. Pioneras de la exploración espacial (demà, 19:00 hores, Auditori Santiagro Grisolía); i la Conselleria d’Innovació també prepara actes i una declaració institucional per a l’11 de febrer. Un nou mural dedicat a una referent científica La química María Vallet protagonitza un nou mural del projecte Dones de ciència de la UPV i Las Naves. Obra de l’artista valenciana Roseta, el mural està situat en l’IES Malilla de València. Amb este, ja 32 els retrats realitzats per a apropar referents femenines a l’alumnat. Maria Vallet —premi Rei Jaume I en Investigació Bàsica— és pionera en la seua àrea i està considerada la millor científica espanyola segons la revista PLOS Biology.