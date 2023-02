Emergència literària: hi ha algun llibrer a la sala?

Les llibreries són més que un punt de trobada entre llibres i lectors; també són un espai de prescripció on és possible que et recomanen el llibre que no sabies encara que havies de llegir.

Les llibreries independents del país són xicotets refugis de coneixement; han deixat de ser un lloc de venda de llibres i consulta, s’han transformat en centres de dinamització cultural amb una variada programació d’activitats al voltant del llibre, i han creat tota una tribu lectora al voltant d’aquesta, en barris, pobles i ciutats.

En el cas de la literatura infantil i juvenil (LIJ), les llibreries especialitzades juguen un paper important, perquè és allà, en aquests refugis on els àlbums il·lustrats en valencià brillen amb força, atrauen i encisen tant a grans com als lectors més menuts. És en aquestes llibreries on un lector pot descobrir una infinitat d’editorials independents valencianes que estan allunyades de tirades espectaculars i redescobrir el plaer de la lectura en la nostra llengua: Bromera, Sembra, Litera, Bullent, Lletra Impresa, Andana… La llista és immensa. Les llibreries independents exhibeixen i posen en valor aquesta literatura que, de vegades, no és del tot accessible dins dels grans circuits convencionals.

Les llibreries LIJ són espais segurs, amigables i amb un fons editorial triat amb molta cura per llibrers i llibreres especialistes. Com bé diu Jorge Carrión, una llibreria és un 50 % espai i els seus llibres, i l’altre 50 % són els llibrers. Davant dels algorismes impersonals de grans plataformes digitals com Amazon on la figura del llibrer és inexistent, el llibrer-prescriptor cobra especial rellevància per a recomanar aquest llibre que encara no saps que existeix. Els llibrers i les llibreres som algorismes vius i amb dues cames, som el bàrman de la pel·lícula de cinema negre que et posa la copa que necessites tan sols mirant-te als ulls. No hi ha res com entrar en una llibreria i deixar-se aconsellar.

En el cas de la LIJ és imprescindible que els futurs i primers lectors tinguen a l’abast els llibres per a tocar-los, preguntar per aquests i, en definitiva, poder triar el llibre que volen llegir. No ens enganyem, és més fàcil fomentar la lectura amb una senzilla visita a una llibreria i que aquesta siga explorada fins a donar amb el llibre indicat, que obligar i imposar la lectura de qualsevol llibre. No hi ha millor lloc, en definitiva, que una llibreria valenciana per a deixar-se portar per la LIJ en la nostra llengua.

*Article de la campanya «Fem visible la LIJ» de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura.