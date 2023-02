L’escola és més enriquidora quan s’impregna de l’exterior

Diu al llibre que «acompanyar» és un verb que li emociona —i clau en l’educació— i també que no cal tanta disciplina, en la manera en què l’entenem. Educar és un punt intermedi entre acompanyar i marcar límits?

Acompanyar és vital perquè treballem les emocions, l’empatia... Crec que s’ha de marcar límits, de cures i coherents, però també cal posar el focus primer en l’adult i després, quan estiguem preparats, acompanyar al xiquet d’una manera conscient i responsable, sent models positius i respectuosos. Així que límits sí, però amb amabilitat i respecte absolut al xiquet: una disciplina positiva.

Una altra frase que ha escrit és que «aprendre a escoltar és un gran mèrit que està molt poc reconegut». Escoltem el suficient als més menuts? Hem d’aprendre a escoltar els adults?

Totalment. Ens preocupem de quan és l’explosió del llenguatge en els xiquets, però escoltar és vital, perquè ens comuniquem quan tenim una escolta activa i ens posem en el lloc de l’altre. A vegades cometem errors i jutgem als xiquets o contem una anècdota que els avergonyix, o els besem directament... és molt important entendre que son persones, escoltar-los i no fer-los el que no fariem a un adult.

Un altre dels pilars que marca és la coeducació.

Sí, hem d’apostar des de l’escola per models coeducatius i faig una revisió en com arribar a convertir-se en escoles de pau, amb un model més educatiu i equitatiu. La revisió va des del llenguatge —paraules i frases que normalitzem i diguem que són sexistes o racistes— fins a la representació de gènere en les circulars a les famílies... perquè no només toca l’àmbit escolar, sinó també a la família, on cal revisar la corresponsabilitat: qui fa la compra, qui arreplega al col·le, qui té la càrrega mental... En el llibre hi ha pautes i recursos tant per als docents com per a les famílies.

Parla al llibre de com migrar ha marcat la seua experiència vital i fa esment del racisme. Com s’ha d’abordar la migració en la infància, quan els xiquets arriben a un entorn desconegut?

La meua experiència com a migrant va educar la meua mirada. Aposte per la cooperació i perquè les escoles siguen obertes a la societat: una manera d’educar és donar oportunitats perquè connecten amb altres cultures; la diversitat és un valor. Parle de racisme perquè des de la infància hem de cuidar el llenguatge i canviar determinades situacions, com les disfresses —que ridiculitzem algunes cultures en Carnestoltes, Halloween...—, o parlar de diversitat racial quan no hi ha tots els colors de la pell. Són coses que han d’anar canviant.

Recentment també ha publicat Bullying: Grandes herramientas para pequeños guerreros. S’avança prou i prou ràpid en la lluita contra l’assetjament escolar?

El llibre està enfocat als xiquets i xiquetes perquè puguen identificar l’assetjament, els seus protagonistes i quin rol tenim. No s’ha de banalitzar, dir que són coses de xiquets i xiquetes ni deixar-ho; s’ha d’activar un protocol, parlar amb les famílies, saber si en les escoles hi ha plans, treballar amb associacions... i mai actuar de forma violenta quan un xiquet diu que patix assetjament. La gran clau és la prevenció.

Abans va impulsar el projecte d’escoles de pau, què és?

Començàrem parlant de racisme i diversitat racial i al final és una xarxa de més de 30 escoles d’Espanya i Llatinoamèrica. Ja no comprén només un taller, sinó com transformar l’escola, com actuar en els patis —amb delegats i delegades de pau per a resoldre conflictes—, reunions de famílies per a formar en valors... és un projecte global que aborda tota la comunitat educativa. Vaig crear un decàleg per a promoure la cultura de pau des de l’escola, de com trencar murs i arribar a les famílies i a la societat, perquè l’escola sempre ha d’estar oberta al barri. D’ahí també naix Educar en la tolerancia.

Tots els temes que tracta preocupen a la comunitat educativa en general. Per què és important este llibre? Està més enfocat a docents o a les famílies?

Toca un tema important: l’educació en valors i com construir una educació de pau. Té moltes pautes, ferramentes i casos pràctics per a implementar-ho, no només a classe, sinó també amb les famílies; amb l’escola són un binomi ineludible en tot el desenvolupament d’una persona,i és una oportunitat per a revisar-nos i crear una societat més justa i humana.

És complicat si no van en la mateixa direcció escola i família?

És complicat però és l’escola la que ha de crear eixos espais, on la família puga entrar. Hem d’apostar per una escola oberta, que tot el que passe a l’aula siga participatiu, i no només en dates assenyalades (com festes o festivals), perquè quan l’escola s’impregna de l’exterior, l’aprenentatge és més enriquidor.

Sovint es critiquen els ‘gurús’ que parlen d’educació però que no donen classe... Tot el llibre recopila la seua experiència a l’aula?

Tot ve d’estar a l’aula; abraça tota la meua experiència amb diferents grups i de diferents necessitats, en diversos projectes educatius. Porte més de 15 anys —i abans en l’associacionisme, com els scouts—, i he treballat també a barris més marginats a Argentina... Les pautes i tots els exemples poden implementar-se cada dia. L’experiència és d’una mestra i d’una migrant, i ahí també hi ha tot un recorregut.