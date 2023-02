La claror del carrer els obligà a tancar els ulls per uns instants. El poble apareixia desert en aquella hora, fins i tot el camp semblava adormir-se, atordit pel clamor de les cigales. No es movia ni una fulla, tan sols les vespes i algun ocell s’atrevien a solcar l’aire calent. Les campanes del rellotge de l’ajuntament tocaren les quatre.

Miquel exposà els seus plans sabent que els seus germans hi estarien d’acord:

‒Anem a la Penya dels Pirates!

Deixaren el poble caminant a bon pas i enfilaren la senderola que feia cap al Puig Vermell. Ben aviat el camí començà a tornar-se més rost i els arbres tants i tan grans, que el sol no tocava en terra. De vegades els arribava, des de les capçades dels pins, el refilet d’algun ocell que cantava i tot seguit emmudia, com si tinguera por. Alguna llebre creuava corrents la senda i desapareixia entre la brosta. L’ombra era cada vegada més fosca i el camí els obligava a avançar molt a poc a poc, agarrant-se a les soques dels arbres. Els tres germans callaven: era bonic sentir-se herois de la pròpia aventura.

La pujada es feia cada cop més difícil. De sobte, la llum començà a canviar, com si estranyament s’haguera ennuvolat el cel. Fou el moment en què passaven a l’altra cara del Puig Vermell. El que van veure-hi era tan inesperat que es quedaren sense paraula. Davant d’ells s’estenia un replanell rodejat per unes muntanyes baixes. La gespa que cobria la terra era d’un verd tan intents que recordava el color de la mar els dies de tempesta. Un vent d’olor de pluja girava en remolins suaus, pentinant l’herba al seu pas. I al bell mig una penya punxeguda, com un enorme ullal que eixia de la terra, apuntava cap al cel. Per la forma i per la inclinació recordava la proa d’un vaixell antic a punt de desaparéixer en la mar.

‒La Penya dels Pirates! ‒exclamà Miquel.

‒Sembla un vaixell que s’enfonsa ‒feu Rosamari.

Cinto no badava boca, però els ulls li brillaven imaginant aventures fabuloses.

Els xiquets s’adonaren llavors que tot havia pres un aspecte màgic i inquietant: l’estrany color del cel, d’un blau grisenc, la sentor d’humitat, la remor del vent que semblava voler parlar.

S’acostaren a la Penya dels Pirates amb una mica de por i quan van arribar-hi, comprovaren que la roca era totalment humida. Això els augmentà la por. Aleshores, Cinto descobrí, al peu de la penya, l’entrada d’una cova.

‒Mireu! ‒cridà.

I des de la profunditat de la terra el crit retornà: «Mireu!». Als germans se’ls eriçonaren els cabells. Després van reaccionar-hi:

‒Això no és més que l’eco ‒digué Rosamari.

Tots tres van mirar l’estranya obertura. La boca de la cova era tan estreta que difícilment podrien entra-hi, si és que s’hi atrevien. Miquel s’ajupí sobre la cova i, fent un poquet de broma, cridà:

‒Hola! Qui hi ha allà baix?

Passats uns segons, tornaren a sentir-se les paraules, barrejades amb altres sons més llunyans i misteriosos. El vint bufà llavors amb més força i l’herba s’agità amb un moviment que recordava les ones de la mar.

‒Com podríem entrar-hi? ‒preguntà Miquel.

‒Jo no hi vaig ‒parlava la seua germana‒. Això deu ser un cau de serps i, a més a més, no hi cabem, per aquell forat.

El vent xiulà fort sobre la cova i el bufit sonà com una paraula: «Busca! Busca!».

Els germans feren uns ulls com taronges. No sabien si el que havien sentit era veritat o cosa de la imaginació. Llavors, quan ningú no s’ho esperava, Cinto preguntà amb un fil de veu:

‒I què hem de buscar?

La ventada assotà les muntanyes que voltaven aquell lloc i semblà dir: «Paraula, paraula».

Rosamari es negà a continuar amb allò:

‒Tot això són ximpleries. Tornem a casa ‒i començà a caminar.

Veient que els seus germans no li feien cas, preguntà a les muntanyes tota burleta:

‒Qui sap la paraula màgica?

Dels arbres que rodejaven el lloc sorgí un ocell de plomes daurades que feu unes quantes voltes per damunt dels tres germans i finalment es posà al capdamunt de la Penya dels Pirates. Els xiquets se’l miraren meravellats: sobre el cel es retallava aquella magnífica au com si fora de foc.

L’ocell semblava inquiet, tothora movent el cap a cada costat i xarrotejant sense parar. Els germans pararen l’orella. L’ocell feia estranys sons: «gueig», «pitx». De sobte alçà el vol i feu: «món, món, món». Rosamari exclamà:

‒Ha dit «món»!

Tot d’una es va sentir un soroll sord i compassat, com un batec que venia de profunditats llunyanes, la terra s’obrí sota la cova, que s’eixamplà perillosament, i Miquel, Rosamari i Cinto caigueren per un pendent que semblava no tenir final.

La davallada era tan ràpida que els xiquets no tenien ocasió d’aferrar-se a res. I quan semblava que d’un moment a l’altre s’estavellarien contra el fons d’aquell precipici, el pendent se suavitzà i els germans acabaren asseguts enmig d’una gran sala de pedra.

El silenci de la caverna era total, tan sols se sentia per totes bandes un soroll de gotes d’aigua. Una claror difusa il·luminava aquell espai. Amb por, Miquel, Rosamari i Cinto miraven les fileres de columnes de pedra que s’alçaven a cada costat, i al final de la immensa nau descobriren una enorme esfera blava que girava molt a poc a poc. Tot allò semblava cosa d’encantament perquè l’esfera es mantenia suspesa en l’aire tota sola, a un pam del terra. Els xiquets s’hi atansaren esporuguits i quan foren més a prop van veure, assegut en un tron, no molt lluny de l’esfera, un vell que se’ls mirava amb curiositat.

Amb una mà els va fer un gest demanant que se li acostaren i quan els tingué a dues passes, els fità un moment als ulls i digué molt lentament, com si li costara parlar:

‒Miquel, Rosamari i Cinto ‒i s’aturà per respirar‒, sigueu benvinguts al meu palau. Jo soc el Mag de l’Esfera ‒i no deixava de mirar-los‒ i governe els quatre elements del món: l’aire, l’aigua, la terra i el foc.

Com que els germans no gosaven parlar, el vell continuà el seu discurs:

‒Ja heu vist que sé els vostres noms ‒i somrigué per tranquil·litzar-los‒. Jo sé moltes coses, encara que visc ací dins, perquè el sol, que tot ho veu, m’ho conta.

El Mag callà, s’aclofà en el seu tron de marbre negre, i esperà pacientment una resposta. Però els xiquets no es refiaven d’aquella mirada que semblava bondadosa i no obrien la boca. Finalment, Miquel va dir a tall de disculpa:

‒Nosaltres només volíem divertir-nos.

Passaren uns segons abans que el Mag de l’Esfera assentira amb el cap, com si haguera tingut alguna dificultat per a entendre el que li deien.

‒És que els nostres pares ens han portat a Benitallat, però a nosaltres no ens agrada perquè és molt avorrit ‒Rosamari s’explicava com un llibre obert.

‒No s’hi pot jugar a res ‒reblava Miquel‒, i no hi ha ordinadors, ni maquinetes de marcianets, ni res.

‒És un rotllo! ‒sentencià Cinto.

El Mag entretancà els ulls. Tot seguit, amb cara de vindre de molt lluny, digué:

‒Ah! Vosaltres voleu divertir-vos i per això heu parlat amb l’oriol, l’ocell daurat que us ha dit la paraula màgica, perquè voleu divertir-vos.