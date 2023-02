La "Valencianada" torna per a descobrir a l’alumnat els secrets de la ciutat

Prop de 1.600 alumnes de Secundària, FP i Batxillerat de 28 instituts de la Comunitat Valenciana participaran demà en la coneguda com a Valencianada (#VLCda23 en les xarxes socials), una activitat de geolocalització i coneixement de la ciutat de València. L’activitat va començar a realitzar-se el 2014 i torna després de dos anys d’aturada obligatòria per la pandèmia. A més, com a novetat enguany també participen 50 alumnes del grau d’Educació Primària de l’Escola de Magisteri de València

La Valencianada forma part del World Mobile City Project (#WMCP23) —ja que també es celebra a altres ciutats, com Barcelona (la Barcelonada)— i a València està organitzada per la xarxa de professorat 1entretants. La jornada és una espècie de gimcana en la qual les i els estudiants han localitzar —per grups i de forma autònoma— qualsevol punt de la ciutat combinant els mitjans clàssics amb l’ús de la tecnologia (internet mobile, geolocalització, xarxes socials, codis QR, realitat augmentada…).

Per a fer-ho i saber on dirigir-se, comptaran amb uns targetons informatius que ha preparat el professorat, amb indicacions, pistes i informació útil per a arribar als 83 punts que s’han seleccionat en l’edició de 2023 (Llotja de València, la Seu i l’estació del Nord, les facultats de les diferents universitats o els hospitals de la seua àrea d’influència...). Sempre es tracta d’ubicacions que, per diferents motius, són importants per a la ciutadania.

En concret, i com expliquen des d’1entretants, a més de la divulgació del patrimoni cultural valencià, «els objectius generals de la proposta consistixen a establir ponts entre l’ensenyament formal i el no formal, difonent també l’ús de dispositius mòbils per a l’aprenentatge en contextos reals». La Valencianada també pretén «millorar el coneixement de la ciutat de València, aprendre a desplaçar-se per la ciutat mitjançant el transport públic», tenint en compte que bona part de l’alumnat és d’altres municipis. En concret, a més d’instituts de València participaran centres públics d’Alcàsser, Algemesí, Benifairó de les Valls, Carlet, Port de Sagunt, el Puig, Foios, la Vall d’Uixó, l’Eliana, Manises, Picassent, Puçol, Rafelbunyol, Requena, Sollana, Torrent i Xirivella.

Ús de la geolocalització

L’activitat s’iniciarà a la plaça de l’Ajuntament, on es trobarà l’alumnat de tots els centres; i la seu central d’esta edició serà l’Octubre CCC, on el professorat ja ha realitzat diferents reunions preparatòries. També col·labora l’Ajuntament de València, des de les regidories d’Educació, Cultura, Joventut i Mobilitat. De fet, l’EMT facilitarà la mobilitat de l’alumnat, com en anys anteriors, ja que els estudiants hauran d’emprar el transport públic per a arribar a cada punt, seguint les indicacions dels targetons.

En les ubicacions marcades, els estudiants —que estaran geolocalitzats pel professorat—, hauran de fer-se un selfie, que compartiran en les xarxes socials per a demostrar que realitzen les proves. A més, durant el matí, tots els grups (de quatre o cinc persones) també tindran algun enigma literari, arquitectònic o històric per a resoldre.

Així, cada curs la Valencianada acaba sent una activitat educativa transversal, que posa a prova diferents habilitats de l’alumnat i que prepara professorat de diferents matèries, com Valencià, Castellà, Anglés, Llatí, C. Socials, Biologia, Física i Química, Educació Plàstica i Visual, Educació Física, Animació Sociocultural, Tecnologia o Informàtica.