El Voluntariat pel Valencià arriba a dotze instituts

Escola Valenciana ha impulsat el projecte «Voluntariat pel Valencià» a 12 instituts de tota la Comunitat Valenciana. Es tracta d’una iniciativa pionera que pretén promoure l’ús del valencià dins dels centres educatius, alhora que es treballen les competències lingüístiques de l’alumnat, principalment la parla i la conversa, per tal de millorar la fluïdesa en valencià. Així, el «Voluntariat pel Valencià als IES» naix com a resposta a les «necessitats manifestades per la comunitat educativa» en referència a impulsar l’ús de la llengua pròpia entre l’alumnat als IES i tenint en compte les últimes estadístiques —d’estudis de la Gneeralitat—, que apunten que cada vegada hi ha més persones que coneixen el valencià, però menys valencianoparlants. Els centres participants en el projecte són l’IES Escultor Badia de Foios, Escuela2 de la Cañada, el Col·legi Sant Vicent Ferrer- FESD de Sagunt, l’IES Eduardo Merello del Port de Sagunt, l’IES La Vall de Segó de Benifairó de les Valls, l’IES Lloixa de Sant Joan d’Alacant, l’IES L’Arabí de l’Alfàs del Pi , l’IES Albal, l’IES Camp de Morvedre de Sagunt i l’IES Benicalap deValència. El projecte està dirigit a tot l’alumnat d’estos dotze centres que vulga participar. Els centres treballaran amb Escola Valenciana per a formar les parelles entre l’alumnat: una persona ensenyant i una persona aprenent, sempre baix la tutorització del professorat. Les trobades tindran lloc alcentre i dins de l’horari lectiu. El programa als IES es desenvolupa en paral·lel a la tradicional acció que Escola Valenciana convoca cada any a la ciutadania en general i de forma gratuïta.