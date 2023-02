L’Olimpíada de Biologia complix 20 anys

Un total de 275 estudiants de Biologia de 2n de Batxillerat de 61 centres de la província de València van participar el divendres en la fase autonòmica de la XX Olimpíada de Biologia, organitzada per la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de València i per la Delegació per a la Incorporació a la Universitat, amb la col·laboració del Col·legi Oficial de Biòlegs de la C.Valenciana i de l’Associació Olimpíada Espanyola de Biologia.

La prova es va realitzar simultàniament a Alacant, Castelló i València (Campus de Burjassot-Paterna), amb un 66,9 % de xiques i un 33,1 % xics. L’examen estava basat en continguts de l’assignatura de Biologia i Geologia de 4t ESO i 1r de Batxillerat (exclosos els de Geologia) i a algunes parts del programa de 2n de Batxillerat. Amb motiu de la commemoració, l’alumnat va participar en el concurs «Què saps de biologia?», amb 20 premis; i els 10 millors classificats en la fase local tindran 10 ajudes a l’estudi; als quals se sumaran 10 mencions especials i, tots ells, podran participar en activitats orientades a l’estímul de vocacions científiques. L’alumnat guanyador de l’Olimpíada de Biologia de València participarà en la fase nacional del certamen, que enguany és a Barcelona, del 23 al 26 de març; i els huit millors d’Espanya, en els certàmens internacionals de 2023: a l’Olimpíada Internacional d’Emirats Àrabs o a la Iberoamericana, a Madrid.