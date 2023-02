Pirates, animals, policies, fades, pintors, superherois, mags, cantants… els carrers estos dies s’omplin de personatges —reals o fantàstics— de tot tipus, amb motiu dels carnestoltes que, després de dos cursos per la pandèmia, enguany tornen amb força als centres educatius. Així ha sigut en quatre escoles del barri de Tres Forques de València que, a més, este curs han decidit celebrar la festa de forma conjunta, pel que la celebració ha sigut més gran que mai. Es tracta d’una iniciativa que, en este cas, ha començat a caminar i els centres desitgen que es mantinga, però cal recordar que València ja compta amb un carnestoltes escolar consolidat a un altre barri, el dels centres de la Malva-rosa que se celebrarà demà.

A Tres forques, el divendres passat l’alegria inundava els carrers: els més menuts descobrien per primera vegada els carnestoltes, mentre que els majors de les escoles tornaven a disfressar-se després de l’aturada obligatòria per la pandèmia, doncs el curs passat les celebracions encara eren molt limitades als centres educatius i en la majoria de casos es van fer només a classe.

Així, l’alumnat dels CEIP 8 de Març, Gil Polo, Raquel Payà i Sector Aéreo —tots quatre amb directores al capdavant— van fer xicotetes cercaviles al voltant dels seus centres amb una xaranga, per a, finalment, trobar-se tots en el pati d’esta última escola, on tots van ser presentats i van realitzar una desfilada del que ja s’ha batejat com «Carnestoltes Escolar de Tres Forques» i el que esperen que siga el punt de partida d’una col·laboració de les quatre escoles per a més activitats durant el curs. En total, van ajuntar-se 1.100 xiquets i xiquetes.

«Ja teníem moltes ganes de fa anys de fer activitats conjuntes, per a fer barri i per a estar vinculats els quatre centres públics. Engany ha pogut ser, els claustres ho han aprovat, hem fet comissions i ens hem posat en contacte», explica Ciro Ballester, tutor de 6é del CEIP 8 de Març. «Els centres estan adscrits al mateix institut, els xiquets es coneixen de les falles, el futbol són veïns… no podem viure d’esquena al barri i celebracions com el carnestoltes també són educatives i tenen un rerefons», afegix el mestre.

Per la seua part, Sandra Miralles, mestra d’Infantil 4 anys al mateix centre i membre de la comissió conjunta creada, explica que esta proposta servix «per a enriquir-se uns d’altres i gaudir». «És un creixement i una porta oberta per a poder fer després un altre tipus de propostes d’unes escoles a altres». Per exemple, ja estudien com poden celebrar les falles. «És tot un procés d’agermanament entre escoles, estem emocionades», assegurava Miralles al passacarrer. Tanmateix, a l’eixir al carrer, això també va possibilitar que moltes famílies pogueren acompanyar els seus fills i filles.

En esta ocasió el CEIP Séctor Aéreo va fer d’amfitrió, aprofitant el gran pati de les seues instal·lacions, on tots junts van ballar «Alegria», del Diluvi. La seua directora, María Dolores Navarro, assegura que estan «molt contents amb la iniciativa i també és una manera de conéixer-nos, perquè som quatre escoles públiques a la zona, a més de totes les concertades», explica. La directora recorda que, per este motiu, abans hi havia certa rivalitat entre centres, però ara ja no. Com Ciro Ballester, també apunta que molts dels alumnes ja es coneixen pel parc o perquè formen parts d’altres entitats i ara, ajuntar-se també és «una forma de fer barri i això és molt important».

Ells ja van celebrar el Dia de la Xiqueta i la Dona en la Ciència junt amb el Gil Polo i creuen que esta nova unió en el barri serà positiva per a fer altres activitats conjuntes, com esports o portes obertes.

Per la seua banda, per l’alumnat l’experiència també va ser ben rebuda, com confirmaven les estudiants de 6é de Primària del 8 de març. Per a Yolanda era «molt emocionant ajuntar-se amb altres escoles», igual que per a Vera: «Mai ho havíem fet i estic molt contenta», assegurava. Sara també aprovava la idea, que creu que servirà per a «aprendre dels altres i relacionar-nos amb altres persones»; mentre que Elsa destacava que així podria vore «de què s’han disfressat les altres escoles». Totes estes xiques, igual que Adriana i Mariama, anaven vestides del seu color preferit, ja que al 8 de març el tema era «els colors del món”, el seu projecte de centre d’este curs. Al Sector Aéreo, per exemple, es posaren en la pell de personatges de contes.

Menuts i majors de les escoles de Tres Forques, a València, van decidir disfressar-se de tot tipus de personatges, reals o fantàstics. A més de complements acolorits i estrafolaris, no faltaren professions, protagonistes de contes (com els 101 dàlmates), o mags de la saga de Harry Potter, entre molts altres.