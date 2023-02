A la Malva-rosa de València se preparen per al seu carnestoltes, tot un esdeveniment al barri des de fa unes tres dècades. La festa de les disfresses se celebra demà, amb una gran desfilada pels carrers, com era habitual cada any fins que va arribar la pandèmia. Este 2022-23 es recupera i la temàtica que han escollit és la literatura i els contes.

Els carnestoltes escolars en la Malva-rosa són especials ja que participen tots els centres educatius del barri: CEIP Cavite, Blasco Ibáñez, Malvarrosa, i Ballester Fandos; el CFPA Malva-rosa, l’escoleta, i l’IES Isabel de Villena. Això fa que cada edició passegen pels carrers centenars de disfresses d’estudiants de totes les edats. Demà de vesprada, la desfilada pels carrers del barri començarà al CEIP Cavite i acabarà a l’institut. Els sis centres educatius més l’associació de veïns reprenen així esta celebració conjunta que és «tot un esdeveniment al barri», segons explica Marian Navarro, membre de la junta directiva de l’associació veïnal Amics de la Malva, alumna de l’EPA i mestra jubilada. «El barri al final és molt ‘poble’ i tot el món es coneix. A més, molts pares de les criatures d’ara van ser alumnes i també van participar de menuts», explica. El carnestoltes de la Malva-rosa és «totalment participatiu i cooperatiu, i és un element de cohesió de l’escola pública, tot i que cada escola té la seua pròpia autonomia», afegix. A més de la unió dels sis centres educatius, també cal destacar que el barri compta amb una coordinadora educativa, formada pels claustres de tots els centres, ampes i veïnat, que també sol organitzar altres celebracions, com les de Nadal i per a final de curs. De fet, la festa que dona la benvinguda a les vacances d’estiu està institucionalitzada, compta amb la col·laboració de l’ajuntament i es fa a la plaça del barri. «Alhora que disfrutem, tenim relació», apunta Navarro. En el carnestoltes també col·laboren les empreses de menjador de les escoles, que són les encarregades de preparar de forma gratuïta la gran xocolatada i de donar magdalenes i altres pastissets als xiquets i les xiquetes participants.