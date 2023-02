Tauló de fotos: #VLCda23

La «valencianada», una gimcana per la ciutat de València. Prop de 1.600 alumnes de Secundària, FP i Batxillerat de 28 instituts de la C.Valenciana van participar la setmana passada en la coneguda com a Valencianada (#VLCda23 en les xarxes socials), una activitat de geolocalització i coneixement de la ciutat de València. L’activitat tornava després de dos anys d’aturada per la pandèmia i, com a novetat, també van participar 50 alumnes del grau d’Educació Primària de la Universitat de València.

La Valencianada forma part del World Mobile City Project (#WMCP23) i a València està organitzada per la xarxa de professorat 1entretants. Es tracta d’una espècie de gimcana en la qual les i els estudiants han de localitzar —per grups i de forma autònoma— qualsevol punt de la ciutat combinant els mitjans clàssics amb l’ús de la tecnologia i els mòbils. Amb ajuda d’uns targetons informatius i sempre geolocalitzats pel professorat —concentrat a l’Octubre CCC—, van haver de trobar un total de 83 localitzacions per tota la ciutat que, per diferents motius, són importants per a la ciutadania, com la Llotja de València, la Seu, l’estació del Nord, les facultats o els hospitals. També havien de resoldre algun enigma literari, arquitectònic o històric. Tot havien de compartir-ho amb selfies a les xarxes socials. Els centres educatius poden enviar les seues fotos a levante.aula@epi.es