oferta educativa. Un centenar de docents valencians van participar dissabte passat en la jornada que dedica habitualment l’Oceanogràfic de València per a presentar la seua oferta educativa per al curs 2022-23. Entre altres coses, visitaren la zona tècnica d’Oceans, l’ARCA de la Mar, el racó de la Fundació Oceanogràfic i l’edifici d’investigació on se centralitzen i desenvolupen les activitats de formació, els cursos i les escoles de pasqua i estiu.