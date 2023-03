La Direcció General de Cultura organitza la jornada «Lectura més lectors»

La Direcció General de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha organitzat la jornada «Lectura més lectors», que se celebrarà el divendres 10 de març al monestir de Sant Miquel dels Reis de València. L’activitat està dirigida, principalment, a professionals de les biblioteques, les llibreries, el professorat i els agents culturals.

El programa començarà amb la conferència «De lectores, leedores y hábitos de lectura», a càrrec de la directora general del Llibre i Foment de la Lectura del Ministeri de Cultura, María José Gálvez. La jornada comptarà també amb la presència de Fernando Juárez Urquijo, director de la Biblioteca Pública de Muskiz (Biscaia), un model de bones pràctiques per les seues innovacions en la utilització de ferramentes de web social. També hi participarà l’escriptor Adolfo García Ortega, amb una extensa trajectòria professional en el món de les editorials, que parlarà del foment de la lectura des del punt de vista del llibre.

El matí finalitzarà amb la catedràtica Gemma Lluch i l’escriptora Gemma Pasqual, que abordaran diverses estratègies per a trencar «bambolles» en les accions de foment de la lectura, així com les diverses accions per a acostar la lectura als joves.

Les sessions de la vesprada tractaran un contingut més pràctic. La primera ponència serà la de Juan Sobrino, director de la Biblioteca Pública Municipal de Soto del Real (Madrid), considerat una de les cent persones més creatives segons la llista Forbes. La vesprada continuarà amb la presentació del projecte de la Direcció General de Cultura «No em toques els versos», un nou programa dirigit per la poeta Àngels Gregori que pretén difondre la poesia i els poetes valencians. La jornada conclourà amb l’espectacle poeticomusical «El collar de la paloma». Durant la jornada, es podrà visitar la I Mostra d’Entitats Públiques i Privades per al Foment de la Lectura, en la qual informaran els assistents de projectes, continguts o activitats que serveixen com a recurs i eina per a implementar les accions dels gestors dedicats al foment de la lectura en els diversos municipis.