A la recerca del ‘Fleming del futur’ i de nous antibiòtics que guanyen a les bactèries

Un total de 112 estudiants dels col·legis valencians Edelweiss, American School of València, San Pedro Pascual, Santa María del Puig i CEU San Pablo de Moncada participen en una nova edició del projecte SWICEU, junt amb 35 estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut de la CEU UCH, prèviament formats per a dirigir els experiments que repliquen la troballa de la penicil·lina per Alexander Fleming. L’objectiu d’esta nova edició del projecte és la cerca experimental de nous microorganismes amb capacitat de’antibiosi.

Es tracta de la cinquena edició del Swiceu, amb el qual esta universitat privada forma part de les xarxes MicroMundo —a Espanya i Portugal—, i la internacional Small World Initiative (SWI) i Tiny Earth —sorgida en les Universitats de Yale i Wisconsin (EUA)—, en les quals universitaris de més de 20 països col·laboren en la cerca de nous antibiòtics per a combatre l’augment d’infeccions bacterianes resistents. A la Comunitat Valenciana, també forma part la Universitat de València. Al CEU UCH, des del curs 2017-18 ja han participat un total de 130 universitaris d’onze graus diferents i 630 escolars de set col·legis valencians. En els experiments realitzats, han aïllat 5.540 colònies de microorganismes, detectant entre ells 444 productors d’antibiosi, per al desenvolupament de possibles tractaments antibiòtics en el futur. Teresa Pérez Gracia, catedràtica de Microbiologia de la CEU UCH i coordinadora de l’equip SWICEU, recorda l’amenaça que suposa que les infeccions bacterianes ja estiguen habituant-se als antibiòtics. «L’augment de les resistències bacterianes als antibiòtics serà, si no s’actua des d’ara, la principal causa de mort en 2050», afirma. En concret, estudis i revistes científiques com The Lancet apunten que la xifra de morts podria superar els 10 milions de persones anuals en menys de tres dècades. Ja es considera una «pandèmia silenciosa». Fer partícips als joves Per a conscienciar sobre este problema real, el projecte internacional intenta involucrar estudiants universitaris i preuniversitaris. «És necessari trobar nous antimicrobians enfront dels bacteris multiresistents. Fer participar directament als més joves en esta cerca pot despertar entre ells vocacions científiques i conscienciar-los sobre este problema de salut prioritari», apunta la coordinadora, i qui sap si, d’esta iniciativa, podria sorgir el «Fleming del futur». A més de Teresa Pérez Gracia, este projecte d’innovació docent està integrat pels professors Ignacio Bueso, Carolina Galiana, Elisa Marco, la investigadora Beatriz Suay i l’investigador en formació Antonio Tarín. Escape rooms, jocs lúdics i guies didàctiques per a conscienciar L’equip Swiceu, a més del treball a les aules, també promou entre la població el bon ús dels antibiòtics actuals per a preservar la seua efectivitat, com a part important de la solució davant este repte de salut global. Entre altres coses, durant el curs i promou reptes i desafiaments lúdics, jocs de taula, escape rooms i guies didàctiques, per a divulgar i fer comprensible entre els més joves este problema sanitari. Per a estes accions, la CEU UCH ha comptat amb el finançament de la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia (Fecyt) i són Ambaixadors Sapiència de la Xarxa d’Universitats Valencianes en R+D+i (Ruvid). El projecte ja ha rebut diversos premis i reconeixements, com el Premi Ángel Herrera a la Innovació Pedagògica i Docent en Universitats, com a millor projecte d’innovació de les Universitats CEU a Espanya. Els investigadors de la universitat estan inscrits en el Pla Nacional de Resistència als Antibiòtics (PRAN).