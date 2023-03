Sueca acull una nova edició de les Jornades Socioeducatives

La capital de la Ribera Baixa acollirà, el 23 de març i el 20 d’abril, la XIV edició de les Jornades Socioeducatives, que tindran lloc al Centre Municipal Bernat i Baldoví sota el títol «La participació en l’educació». Any rere any, més de 500 persones es reuneixen per a assistir a un esdeveniment que s'ha consolidat ja com un referent en l'àmbit socioeducatiu al territori valencià. La primera conferència, «La societat dialògica», començarà el 23 de març a les 19.00 hores i serà impartida per Ramón Flecha, catedràtic emèrit de Sociologia a la Universitat de Barcelona i científic número 1 de la classificació internacional en Impacte Social i Violència de Gènere. La segona sessió serà el 20 d’abril a les 18.30 hores. En aquesta ocasió, hi haurà una taula redona titulada «La participació en l’educació» i hi participaran Jose T. Blasco. president d’honor de l’Associació d’Inspectors Educatius del País Valencià. (ADIDE-PV); Rosa Cañada, presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana; Gaspar Izquierdo, psicòleg i pedagog, membre de l’Associació de Professors Jubilats de la Universitat de València (APRJUV); Lucía Moreno, presidenta d’ADIDE-PV, i Esther Roca, professora a la Universitat de València i coordinadora del seminari de formació del professorat «A muscles de gegants». Modera M. Elena Ortiz, inspectora d’educació. Les jornades estan dirigides a professorat; professionals de la psicologia, l’orientació i la pedagogia; famílies, i, en general, a totes les persones interessades en el món educatiu. Les inscripcions es poden formalitzar omplint la butlleta que hi ha al web www.sueca.es i enviant-la per correu al Gabinet Psicopedagògic Municipal de Sueca (gpm@sueca.es / 961 712 401).

L’activitat està organitzada per l’Ajuntament de Sueca en col·laboració amb la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, l’Associació de Pares d’Autisme de Sueca (APASU) i l’Associació d'Inspectors d'Educació del País Valencià.