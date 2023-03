Tauló de fotos: Disfresses

La Malva-rosa s’acomiada del carnestoltes. La festa de les disfresses de 2023 va acabar dijous passat amb la celebració a la Malva-rosa, de València. Gràcies a la coordinadora educativa del barri (amb el veïnat, els centres i les ampes), el carnestoltes va tornar als carrers després de l’aturada per la pandèmia. En total, sis centres educatius de tots els nivells van participari i/o col·laborar. Són els CEIP Cavite, Blasco Ibáñez, Malvarrosa, i Ballester Fandos; el CFPA Malva-rosa, l’escoleta, i l’IES Isabel de Villena. Com mana la tradició, hi va haver una grandíssima xocolatada!

Els centres educatius poden enviar les seues fotos a levante.aula@epi.es